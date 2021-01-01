Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler

DHA

Otobüs parası vermemek için TIR dorsesinde yolculuk ettiler


POZANTI(Adana), (DHA)MERSİN'den çalışmak için Kayseri'ye gitmek isteyen Suriyeli 13 göçmen, otobüs parası vermemek için gizlice girdikleri TIR dorsesinde yakalandı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, TIR şoförünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Suriyeli 13 göçmen, çalışmak için gidecekleri Kayseri'ye otobüs parası vermemek için gizlice bir TIR´ın dorsesine bindi. TIR şoförü Mehmet A., Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verince, dorsede birilerinin olduğunu fark edip, polisi aradı. Sürücü, dorseyi kilitleyerek, göçmenlerin çıkmasını engellemeye çalıştı. Ancak göçmenler brandayı keserek, kaçmaya çalıştı.
Gelen polis ekipleri göçmenleri gözaltına aldı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)
2021-01-01 14:01:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzenini öldüren zanlı: “Hak eden hakkını aldı”
YEREL HABERLER Kuzenini öldüren zanlı: “Hak eden hakkını aldı”
Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
YEREL HABERLER Adana'da yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Sanatçılar yeni yıla sanal sergiyle girdi Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şube Başkanlığı tarafından açılan sanal sergide 55 sanatçının 97 eseri yer aldı GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan: “Yüzyıllardan bu yana insanların hayatında sanat hep var olmuştur ve ruhumuza tatlı bir dokunuşla bizleri var etmiştir. Sanatsız bir yaşam düşünülememektedir. Zorlukları ve sıkıntıları geride bırakmak temennisiyle daha güzel daha yaşanabilir bir dünya için el ele verelim.”
YEREL HABERLER Sanatçılar yeni yıla sanal sergiyle girdi Türkiye ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama Adana'da terör polisinin yaptığı operasyonda iki ağabeyi Suriye’de terör örgütü YPG’de sözde özel kuvvetlerde olan ve kendisi de daha önce YPG saflarında bomba ve ağır silah eğitimi alan bir kişi ile 2 YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 ...
PKK/YPG´nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER PKK/YPG´nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı/ ...
Yeşilçam filmi Adana’da gerçek oldu
YEREL HABERLER Yeşilçam filmi Adana’da gerçek oldu
PKK/YPG´nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/YPG´nin uyuyan hücrelerine operasyon: 3 gözaltı
Sahte içki operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonlarda, 260 litre doluma hazır sahte içki, farklı markaların etiketleri basılmış 45 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi
YEREL HABERLER Sahte içki operasyonu Adana polisinin yaptığı ...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, ...
Televizyonlardaki yemek programları, yeme bozukluklarını artırabilir
YEREL HABERLER Televizyonlardaki yemek programları, yeme ...
Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş ...
Ceyhan’da 1 kişi vuruldu, 2 kişi ise havai fişekten yaralandı
YEREL HABERLER Ceyhan’da 1 kişi vuruldu, 2 kişi ise havai fişekten ...
Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun bakımdaki hastaları görebilseydi maskelerini hiç çıkartmazdı
YEREL HABERLER Başhekim Yardımcısı Kara: Vatandaşlarımız yoğun ...
Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
YEREL HABERLER Adana'da yılın ilk bebeği Eymen oldu
Ceyhan’da yılbaşı tedbirlerinde silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceyhan’da yılbaşı tedbirlerinde silah ele geçirildi
Covid-19’u yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi Adana’da yeni yılın ilk bebeği Battal Efe oldu
YEREL HABERLER Covid-19’u yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya ...
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve ...
Adanalıların yılbaşı çerezi şırdan oldu
YEREL HABERLER Adanalıların yılbaşı çerezi şırdan oldu
Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
Tartıştığı amcasının oğlunu öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı amcasının oğlunu öldürdü
Adana'da, yılbaşı kısıtlaması öncesi semt pazarlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Adana'da, yılbaşı kısıtlaması öncesi semt ...
Karalar: "Daha güzel Adana’yı birlikte inşa edeceğiz" Başkan Zeydan Karalar çalışanlarıyla ve bürokratlarıyla bir araya geldi, Adana için hep birlikte, büyük bir aile olmanın gerektirdiği gibi yoğun hizmet üreteceklerini söyledi
YEREL HABERLER Karalar: "Daha güzel Adana’yı birlikte inşa ...
Pozantı Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 200 TL oldu
YEREL HABERLER Pozantı Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 200 TL oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X