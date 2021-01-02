Barakada kumar oynayan 9 kişiye 38 bin 150 TL ceza



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da derme çatma bir barakaya baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye 38 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi´ndeki bir barakada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Murat D.´ye ait olduğu belirtilen barakaya baskın yapan ekipler, 9 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere sosyal mesafe ve maske kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından 38 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Murat D. hakkında da adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-02 09:35:39



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