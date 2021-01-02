Adana'da 14 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi Fatoş Ö., polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme, resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.´nün yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi´ne taşındığı ve burada gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.´nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı. Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-02 09:46:09
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