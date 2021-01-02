Barakada ölümüne kumar Kahvehaneler kapanınca naylon brandadan baraka kahvehane yapıp kumar oynarken yakalandılar

Adana’da pandemi nedeniyle kahvehaneler kapanınca mahalle arasındaki trafo duvarına bitişik naylon branda kaplı baraka kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs nedeniyle kahvehaneler kapanınca vatandaşların mahalle arasında baraka kahvehaneler yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesindeki bir adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polis, naylon brandadan trafo duvarına bitişik baraka yapılarak içine de masa ve sandalye koyup kumar oynandığını tespit etti. Elektrik çarpma tehlikesine rağmen trafo duvarına bitişik kahvehane yapıp kumar oynayan 9 kişi yakalandı.

Polis, Murat D. tarafından yapılan yeri kapatırken pandemi kurallarına uyulmadığı için 9 kişiye 38 bin 150 lira ceza makbuzu düzenledi. Ayrıca mekan sahibine de adli işlem başlattı. Kağıt oynarken yakalanan şahıslar duruma tepki göstererek, “Gidecek yerimiz kalmadı. Her yer kapalı biz de mahalle arasında bir yer yaptı. Buraya gelip kağıt oynayıp vakit geçiriyoruz. Burayı da kapattılar” dedi.

Şahısların kapatılan barakanın yanında sandalye koyup oturmaya devam etmesi de dikkat çekti.

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