Halisçelik'den yeni yılın ilk denetimleri

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik yeni yılın ilk denetimlerini itfaiye, zabıta ve otobüs işletme müdürlüğüne yaptı.

Halisçelik, kısıtlama olmasına rağmen gecegündüz demeden çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Zabıta ve Otobüs işletme müdürlüğündeki görevlileri denetledi. Halisçelik, gece yaptığı denetim sırasında vatandaşın huzuru için gecegündüz, resmi tatillerde, yeni tip korona virüs nedeniyle ilan edilen kısıtlamalarda bile çalışan ekiplere teşekkür etti.

Özellikle itfaiye ekiplerinin kendi canlarını hiçe sayarak yangında, depremde, selde, göçükte can kurtarmasının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

Ergül Halisçelik, denetimlerin arından görevlilerle sohbet edip kurumlardan ayrıldı.

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