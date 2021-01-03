Adana'da, 1640 litre sahte içki ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında 1640 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi´ndeki evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada, 1640 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-03 11:37:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.