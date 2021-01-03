Adana'da, 1640 litre sahte içki ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polis ekiplerinin sahte içki üretimi yapılan eve düzenlediği baskında 1640 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi´ndeki evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada, 1640 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-03 11:37:37



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