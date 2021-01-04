Silah taşıdıkları otomobille `dur´ ihtarına uymadılar, kaçarken kaza yaptılar



Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da, kiralık araçla silah aldıkları öne sürülen Mustafa O. ile yanındaki Mehmet Ö. ve ismi açıklanmayan bir kişi, uygulama noktasındaki polislerin `dur´ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kavşaktan döndüğü sırada virajı alamayarak kaza yapan araçtan çıkıp, kaçan şüphelilerden Mustafa O. yanındaki Kalaşnikof marka tüfekle birlikte yakalandı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, bir pompalı tüfek ve balistik yelek ele geçirirken, kaçan iki şüphelinin, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde dün meydana geldi. Polis, uygulama noktasında şüphelendiği 01 DOP 52 plakalı otomobili durdurmak istedi. Araç içerisindeki 3 kişi, polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından döndüğü sırada, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, hurdaya dönen araçtan çıkarak, koşmaya başladı. Polisten kaçan şüpheliler, evlerin ve iş yerlerinin damlarına çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada şüphelilerden Mustafa O., çıktığı iş yerinin çatısının çökmesi üzerine tentede asılı kaldı. Bunun üzerine ekipler tentede asılı kalan, Mustafa O.´yu yakalayarak gözaltına aldı.

MAHALLEDE POLİS ARAMA YAPTI

Polisin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip ile birlikte özel harekat polisleri de sevk edildi. Ekipler, uzun namlulu silahlarla bölgede, güvenlik önlemi aldı. Mahalleyi ablukaya alarak arama yapan polis ekipleri, Mehmet Ö. ile ismi açıklanmayan diğer şüphelinin izine rastlayamadı. Şüphelilere ait araçta inceleme yapan polis, pompalı tüfek ve balistik yelek ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa O.´nun düştüğü iş yerinden de Kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

KİRALIK ARAÇLA SİLAH ALMAYA GİTMİŞLER

Gözaltına alınan Mustafa O.´nun, kiraladığı otomobille önce Mehmet Ö. ile ismi öğrenilemeyen diğer arkadaşını da alarak Tepebağ Mahallesi´ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin burada, ele geçirilen silahları aldıkları ve satmayı planladıkları öne sürüldü. Mustafa O., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-04 09:49:52



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