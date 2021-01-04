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Kızlarının evlenmesini istemedikleri gencin ağabeyini öldürdüler

DHA

Kızlarının evlenmesini istemedikleri gencin ağabeyini öldürdüler


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da otomobilinin önü motosikletli 2 kişi tarafından kesilen Erhan A.´nın (28), kardeşi Taşkın A. (25) ile kız arkadaşı Aleyna Ö.´nün (21) ilişkisini onaylamayan kız tarafından Mehmet S. (25) tarafından başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aleyna Ö.´nün ailesinin, Taşkın A.´nın daha önce boşanmış olmasından dolayı evliliklerine karşı çıktıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürürken, gözaltına alınan şüpheliler Mehmet S., kardeşi Furkan S. (19) ile arkadaşları Mahmut P. (25), Cabbar Y. (30) ile Abdurrahim G. (21) tutuklandı.
Olay, 26 Aralık saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi´nde meydana geldi. Erhan A. ile eşi Derya A.´nın otomobille ilerledikleri sırada, iddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından önü kesildi. Otomobilden inen Erhan A., motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, yanında getirdiği pompalı tüfekle Erhan A.´ya ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalarla başından yaralanan Erhan A., kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Erhan A.´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinin gözleri önünde öldürüldüğünü öğrenen Erhan A.´nın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.
2'Sİ KADIN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mahallede arama yapan ekipler, olayı gerçekleştirdiği düşünülen Furkan S.´yi, metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Şüpheli emniyete götürülürken polis, olayla ilgisi olduğu düşünülen şüphelilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonucu, tüfeği ateşleyen şüphelinin Furkan S.´nin ağabeyi Mehmet S. olduğunu belirledi. Polisin yaptığı baskınla Mehmet S. ile birlikte olaya karıştığı ileri sürülen kuzeni Melisa Ö. ve annesi Ebru Ö., arkadaşları Mahmut P., Cabbar Y. ile Abdurrahim G. de gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 6 tüfek, 2 tabanca ele geçirildi.
KARDEŞİNİN İLİŞKİSİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Polisin çalışması sonucu, cinayetin, Erhan A.´nın kardeşi Taşkın A. ile kız arkadaşı Aleyna Ö.´nün ilişkisi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Aleyna Ö.´nün annesi Ebru ile kız kardeşi Melisa Ö., Taşkın A.´nın daha önceden evlenip, boşanmış olduğu için yaşanılan ilişkiye karşı çıktı. Buna rağmen ayrılmayı reddeden çift evlenmek isteyince, Aleyna Ö.´yü evlenip boşanmış bir kişiyle evlendirmek istemeyen aile, Taşkın A.´yı cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı. Bunun üzerine Taşkın A. da ağabeyi Erhan A.´yı arayarak "Beni konuşmak için evlerine çağırdılar. Siz de gelin" dedi. Erhan A. ile eşi Derya A. da verilen adrese doğru yola çıkarken, Melisa Ö. de kuzeni Mehmet S.´yi arayıp, "Taşkın eve geliyor" diyerek eve çağırdı. Mehmet S. de yanına kardeşi Furkan S. ile arkadaşları Mahmut P., Cabbar Y. ile Abdurrahim G.´yi alarak kuzeninin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta, başlayan tartışma kavgaya dönüşünce olay yerinden ayrılan Erhan A. ile Derya A.´nın otomobilinin önü kesilerek cinayetin işlendiği öğrenildi.
'KIZI VERMEK İSTEMEDİK, KAVGA ÇIKTI'
Emniyete götürülen şüphelilerden Melisa Ö.´nün, ifadesinde, "Taşkın ve yanındakiler evimizi basacaklardı. Babam evde yoktu. Korktum, onun için kuzenime haber verdim" diyerek kendisini savunurken, cinayet şüphelisi Mehmet S.´nin ise, "Kızı vermek istemedik. Bu yüzden kavga çıktı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aleyna Ö.´nün annesi Ebru Ö. ile kız kardeşi Melisa Ö., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Mehmet S., kardeşi Furkan S. ile arkadaşları Mahmut P., Cabbar Y. ile Abdurrahim G. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-04 10:04:14

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