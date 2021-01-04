Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 19 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Aralık3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 146 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kentte 28 Aralık 20203 Ocak 2021'de düzenlenen operasyonlarda 84 adrese baskın yapıldı. 146 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 824 gram bonzai, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 47 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kokain ve 5 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19´u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-04 10:06:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.