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Yaşlıları 900 bin TL dolandıran çetenin, takip sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı

DHA

Yaşlıları 900 bin TL dolandıran çetenin, takip sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 3 ilde telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, 10 kişiyi yaklaşık 900 bin TL dolandırdığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen, 33 kişinin tutuklandığı operasyonda, şüphelilerin takip sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Özellikle yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan Ayşe, Fatma, Mehmet, Hüseyin gibi isimleri taşıyan vatandaşları hedef alan şüphelilerin, mağdurlardan para ve altın aldığı, bu altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar görüntülerde yer aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Polis, savcılıktan alınan izinle yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı takiple çetenin, telefonla aradıkları vatandaşları, `Terör örgütü PKK ve FETÖ´ye yapılan operasyonda, ev aramalarında kimliğiniz çıktı. Adınız terör olaylarında kullanılabilir. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek' diyerek dolandırdığını belirledi.
İSİM DETAYIYLA YAŞLI VATANDAŞLARI SEÇİYORLARMIŞ
Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerin tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği ve bu rehberden vatandaşları aradıklarını tespit etti. Ayrıca çetenin, dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğü, bu nedenle de rehberde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan isimler olan 'Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin' gibi isimleri aradığı belirlendi. Polis, çetenin bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşı, yaklaşık 900 bin TL dolandırdığını tespit etti.
DOLANDIRICILARDAN 914 BİN TL KURTARILDI
Polisin çalışması sonucu çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa´da faaliyet gösterdiği, liderliğini ise İbrahim K.'nin yaptığı, bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.´nin de vatandaşları arayarak polis ve savcı oldukları yalanıyla dolandırdığı saptandı. Çetenin, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı belirlendi. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 12 ilde 15 vatandaşın toplam 914 bin TL dolandırılmasının önüne geçtiği de öğrenildi. Polis, yaptığı takibin ardından dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22´si tutuklanırken, 10´u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Polis ekipleri tutuklamaların ardından çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirleyince, takibi sürdürdü. Takibin ardından 26 Aralık'ta şafak vakti Adana merkezli İzmir ve Şanlıurfa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ., Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. ile ismi açıklanmayan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen İbrahim K. ile birlikte 11 şüpheli tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Cuma ise ev hapsine çarptırıldı.
Şüphelilerin, dolandırıldıktan sonra telefonla yönlendirilen mağdurlarla buluşma, para ve altın alma ve bu altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar takip sırasında kamera görüntülerine yansıdı. Böylece operasyonda tutuklanan kişi sayısı 33´e çıktı.
MAĞDURLA TARTIŞTI, PARA VE ALTINLAR AYAKKABISINDAN ÇIKTI
Operasyon kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Yusuf P.´nin, Mersin´in Mezitli ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı´nda bir mağdurla buluştuğu ve bir süre sohbet ettikten sonra paraları aldığı anlar saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, mağdurun içinde 30 bin TL nakit para ile 11 çeyrek altının bulunduğu poşeti verdiği sırada vazgeçtiği, sonrasında şüpheliyle tartıştığı ve bu sırada poşetin yere düştüğü görüldü. Tartışma sonrası para ve altınları alan Yusuf P., yola çıktığı taksiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´ndaki polis kontrol noktasında durduruldu. Karşısında kendisini takip eden polis ekiplerini gören Yusuf P.´ye yapılan üst araması ve takside yapılan aramalarda altın ve paralara rastlanmadı. Ayakkabısı çıkarılan Yusuf P.´nin, ayakkabısının topuk kısmında mendile sarılmış halde 30 bin TL nakit para ile 11 çeyrek altına el koydu.
BOZDURDUKLARI BİLEZİKLERİN PARASINI SAYDILAR
Başka bir görüntüde, operasyon kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Cengizhan A. ile Burak T.´nin, Mersin´in Tarsus ilçesinde, dolandırılan bir kadından aldıkları 3 bileziği, kuyumcuda bozdurdukları anlar görüntülere yansıdı. Şüphelilerin, altınları verdikten sonra paraları saydığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-05 10:03:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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