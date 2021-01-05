Adana'da ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde oturan E.Ç. ile H.Ç.'nin yasa dışı yollarla, seri numarası bulunmayan el bombası temin ettiği bilgisini aldı. Olayla ilgili araştırma yapan jandarma, el bombasının mahalledeki dere kenarındaki bir ağacın kovuğuna gizlendiğini tespit etti. E.Ç. ve H.Ç. evlerinde gözaltına alınırken, bomba imha timlerince el bombası imha edildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 25 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-01-05 11:57:02



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