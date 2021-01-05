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Adana'da turizm projelerine destek “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamındaki projelerin imza töreni gerçekleşti

İHA

Adana'da turizm projelerine destek “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamındaki projelerin imza töreni gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen “2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen projeler, Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirilen törenle imzalandı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Ali Münif Yeğenağa Sokak Sağlıklaştırılması II. Etap Uygulama Projeleri, Yüreğir Belediyesi’nin Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi Projesi, Adana Valiliği Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Seyhan Belediyesinin ortaklığındaki Tarihi Tepebağ Konakları Projesi ile Aladağ Belediye Başkanlığı’nın Aladağ Küp Şelaleleri Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’nin imza töreninin gerçekleşmesinin ardından projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Elban, “Gerçekleştireceğimiz projelerle kentimizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı, Adana’mızın dillere destan lezzetlerini tüm ülkemize hatta tüm dünyaya daha yakından tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple; Ramazanoğlu Beyliği'nin hüküm sürdüğü ve önemli eser bıraktığı Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde iyileştirme yapacak, Çarşı ve Irmak Hamamı'nın cephelerini yenileyecek, caddenin yol, kaldırım, aydınlatma ve altyapı ihtiyacını gidereceğiz. Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi Projesi’yle Yüreğir ilçemizde Yüreğir Belediyesi tarafından yapılmış ve işletilmekte olan Yüreğir Millet Bahçesi’nin içinde Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi’ni kurarak Adana’nın gastronomik ürünlerinin hazırlanması, tanıtılması, yerli ve yabancı turistlere sunumunun yapılmasını sağlayacağız. Böylece ilimizin mutfak kültürünün, yöresel ürünlerinin ve el sanatları ürünlerinin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız” dedi.
Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Seyhan Belediyesinin ortaklığında yürütülen Tarihi Tepebağ Konakları Projesi’yle de Adana'nın tarihi dokusunun önemli bir parçası olan tarihi Tepebağ Mahallesi’nde çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılmasını mümkün kılan ve bölgenin geleneksel mimari yapısına uygun iki adet bina yapılacağını belirten Vali Elban, bu projeyle tarihi Tepebağ'ın kültür turizmi potansiyelini ortaya çıkarmayı, kentin turizm gelirini arttırmayı ve bölgede bir gezi rotası oluşturmayı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Aladağ Belediye Başkanlığının Aladağ Küp Şelaleleri Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’yle söz konusu olan şelalenin turizm altyapısını geliştirerek, Aladağ turizm destinasyonunun tanınırlığının ve katma değerini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Vali Elban, tüm projelerin Adana’ya hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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