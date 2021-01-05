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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çetin: “İftiracılarla yargıda hesaplaşacağız”

İHA

Başkan Çetin: “İftiracılarla yargıda hesaplaşacağız”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisi hakkında iftira mektupları yazıldığını belirterek, "İftiracılarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.
Başkan Çetin, yeni yılın ilk meclis toplantısında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin 2020 yılı için hazırladığı teftiş raporu hakkında bilgiler verdi. Bu raporun kendileri için önemli ve yol gösterici olduğunu belirten Başkan Çetin, “Genel itibariyle rapor belediyemizde çok vahim bir şey olmadığını çok açık ifade ediyor. İlgili müdürlüklerle ilgili bazı küçük saptamalar yapmış. Bu konuların düzeltilmesini istiyor. Basit uyarılar var. Örneğin bir vatandaş çam kesmiş zabıta ceza kesmiş niye savcılığına bildirilmemiş diyor. Bunun gibi küçük detaylar” dedi.
“Herkes hakkına razı olsa hiçbir sorun yaşanmaz” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Ben dürüst müteahhitleri tenzih ediyorum ama bazıları aç gözlülükten vazgeçmiyor. Çok dedikodu yapıyorlar bu konuda. O dedikodu yapanları Allah bildiği gibi yapsın. Mesela Uğur Mumcu Bulvarında adam 32 katlı bina yapmış. Nasıl yaparmış 32 katlı? Bu benim elimde değil ki. Yükseklik sınırını veren ben değilim. Yüksekliğe ilçe belediyesi karar veremez. Önceki dönemlerde Büyükşehir Belediyesi izin vermiş. O bölgede kat serbestliği var. Şu günkü mevzuata göre yüksekliğe ben karışamam. Adam 4 bloğu yıkmış tek blok yapmış. Buna karışamayız. Bırakın artık bu dedikoduyu. Biz de insanız. Ben, ‘çekme mesafesine uymuş mu, oturumda büyüme var mı’ ben ona bakarım. Yeni açtığımız ŞambayadıKabasakal bölgesinde yükseklik sınırı var. Hadi orada bir santim aşsın bakalım. Orada yapılırsa yüksek bir bina gelin bana sorun. Vallahi yoruldum. Bazıları bizi kendi gibi sanıyor. Bizim dünyamızda öyle bir şey yok” şeklinde konuştu.
Başkan Soner Çetin, kendisiyle ilgili yazılan iftira mektubuyla ilgili açıklamalarda yaptı. İftira mektubunun İzmit’ten postaya verilip, tüm milletvekillerine, belediye meclis üyelerine ve bazı kurumlara gönderildiğini belirten Başkan Soner Çetin, bu işi organize edenleri bildiğini kaydederek, “Orada da bazı kurum başkanları onları da biliyorum, kim olduğunu bildiğim bazı kurum başkanları da gizli gizli toplantılar yapıyor. Onlarla da yargı önünde hesaplaşacağız. Adam diyor ki ben şu meslek odasının başkanıyım Çukurova belediye başkanlığı benim hakkım diyor. İstiyorsan gel aday adayı ol, bayrağı sen teslim al biz de seni omuzlarımızda taşıyalım. Niye alçaklık yapıyorsun. Kimse şerefini onurunu sizin için taşımıyor. Siz şeref onur bilmeyebilirsiniz ama bu değerler için hayatını veren insanlar var” dedi.

"Siyaset düşünüyorsan karşıma çık"
Başkan Soner Çetin, iftira mektubunu kendi elleriyle müfettişlerin eline koyduğunu ifade ederek şöyle devam etti:
“Ben o iftira mektubunu müfettişlerin önüne kendi ellerimle koydum. ‘Isıtıp ısıtıp temcit pilavı gibi önümüze koyuyorlar, sizden ricam bunların hepsini inceleyin’ dedim. Kendi kendimi ihbar ettim. Hepsini tek tek incelediler. Bizim Allah’a şükür kendimize güvenimiz var bizim. Allah’a şükür eksiğimiz yanlışımız yok. Bu müfettiş Uğur Mumcu’daki bina dahil her yeri inceledi. Bu da teftiş raporunda var. Kaldı ki encümen cezası kesmişim ama imar affı çıkmış. Oturumda bir şey yok. Nasıl imar affı çıkıyor o sırada holü balkonu dahil etmiş. Çevre Şehircilik Müdürlüğü kendi verdiği yapı kayıt belgesini iptal etti. Dava açtılar davanın sonucunu bekliyoruz. Yargı karar verirse zevkle görevimizi yapacağız.”
Dedikodulardan bıktığını ifade eden Başkan Soner Çetin, “Sizden rica ediyorum biri bir şey derse cevabını verin. Ben artık bıktım bu dedikodulardan. Biz şerefi onuru için yaşayan insanlarız. Ne olur bu sitemimizi anlayın. Biraz içimi dökmek istedim. İftiracılara söylüyorum bırakın bir iftiraları” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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