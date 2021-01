Otomobil kaldırıma çıktı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü Celal Can Y., hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokuyla baygınlık geçiren sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Celal Can Y. yönetimindeki 01 FCV 93 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptı. Yaklaşık 30 metre kaldırım üzerinde gittikten sonra duran otomobili gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlarca araçtan çıkartılan Celal Can Y.'nin yüzüne aldığı darbe ile hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Kazanın şokuyla baygınlık geçiren sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Celal Can Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-01-06 01:59:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.