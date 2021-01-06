Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.