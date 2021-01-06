Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 2 kamyonetteki kaçak akaryakıta el konuldu

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Adana'da 2 kamyonette 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Tekel Caddesinde iki kamyonette kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek yaptığı operasyonda D400 karayolunda kamyonetleri durdu. Polis kamyonetlerde yaptığı aramada 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Akaryakıtlara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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