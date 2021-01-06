Koronayı yenen 8 yaşındaki Elif, alkışlarla taburcu oldu Prof. Dr. Derya Alabaz, Covid-19 hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekerek, 8 yaşındaki Elif Liva Acar’ın da böyle bir süreçten geçtiğini belirtti

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Adana’da korona virüs testi pozitif çıkan 8 yaşındaki Elif Liva Acar, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Yılbaşıdan önce rahatsızlanan ve Covid19 testi pozitif çıkan 8 yaşındaki 2.sınıf öğrencisi Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Covid Servisinde tedavi altına alındı. Tedavi süreci zorlu geçen küçük kızda virüse bağlı multiinflamatuvar sendromu gelişti. Bu süreçte uygulanan tedavilere yanıt veren minik Elif, Covid19'u atlatarak yeniden sağlığına kavuştu.

Elif Liva Acar, taburcu edilirken kendisini sağılığına kavuşturan tüm sağlık çalışanı abi ve ablalarına şiir yazdı ve okudu. Duygulanan sağlık çalışanları ise minik Elif’i alkışlarla hastaneden uğurladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, Covid19 hastalığının çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğine dikkat çekerek, 8 yaşındaki Elif Liva Acar’ın da böyle bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.