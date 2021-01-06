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Polisten kaçarken Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli: Silahlarla talim yapacaktık

DHA

Polisten kaçarken Kalaşnikof ile yakalanan şüpheli: Silahlarla talim yapacaktık


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, kovalamaca sırasında otomobille kaza yapınca Kalaşnikof silahla yakalanan Mustafa O.'nun (21) emniyetteki ifadesinde "Silahları tanımadığımız birinden aldık. Çatalan Köprüsü´ne giderek atış talimi yapacaktık" dediği belirtildi. Mustafa O. tutuklanırken, yanındaki M.E.Ö. (16) ile Fevzi Y.´yi (18) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Olay, 3 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine içerisinde 3 kişinin bulunduğu 01 DOP 52 plakalı otomobile `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Araç, Şakirpaşa Havalimanı kavşağından dönerken, virajı alamayınca bariyerlere çarptı. Kazanın ardından şüpheliler, hurdaya dönen araçtan çıkarak, koşmaya başladı. Polisten kaçan şüpheliler, evlerin ve iş yerlerinin damlarına çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada şüphelilerden Mustafa O., çıktığı iş yerinin çatısının çökmesi üzerine tentede asılı kaldı. Ekipler, Mustafa O.´yu yakalayarak gözaltına aldı.
POLİS MAHALLEYİ ABLUKAYA ALDI
Polisin anonsu üzerine bölgeye Özel Harekat polisleriyle birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalleyi ablukaya alan polis ekipleri, M.E.Ö. ile Fevzi Y.´ye ulaşamadı. Şüphelilere ait araçta inceleme yapan polis ekipleri, pompalı tüfek ve balistik yelek ele geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa O.´nun düştüğü iş yerinden de Kalaşnikof silah bulundu.
`ATIŞ TALİMİ YAPACAKTIK´ SAVUNMASI
Mustafa O.´nun, kiraladığı otomobille önce arkadaşları M.E.Ö. ile Fevzi Y.´yi de alarak Tepebağ Mahallesi´ne gittiği öğrenildi. Şüphelilerin satın aldıkları silahları satmayı planladıkları öne sürüldü. 
Mustafa O.´nun, polisteki ifadesinde, "Silahları tanımadığımız birinden aldık. Çatalan Köprüsü´ne giderek atış talimi yapacaktık" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri, M.E.Ö. ile Fevzi Y.´yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-06 10:13:17

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