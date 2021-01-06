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Fuhuş yaptığını iddia ettiği bipolar bozukluk hastası eşinin tedavi edilmesi için yardım istedi

DHA

Fuhuş yaptığını iddia ettiği bipolar bozukluk hastası eşinin tedavi edilmesi için yardım istedi


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de yaşayan H.A. (51) bipolar bozukluk hastası eşi M.A.´nın (43) sürekli Adana´ya kaçıp fuhuş yaptığını ve bu nedenle kendisi ile çocuklarının mağdur olduğunu iddia ederek, eşinin bulunup tedavi edilmesi için yetkililerden yardım istedi.
Bor ilçesinde yaşayan H.A.´nın, 20 yıl önce severek evlendiği, ikisi kız, 3 çocuğunun annesi M.A.´nın bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle evliliği bitme noktasına geldi. 19 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören ve son 1 yıldır hastalığı şiddetlenen M.A., 8 Kasım günü sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra evden kaçarak Adana´ya geldi. İddiaya göre, burada Okan isimli bir taksiciyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. H.A.´nın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunması üzerine M.A., polis ekiplerince Niğde´ye gönderildi. Niğde Bor Aile Mahkemesi´nce hastaneye yatırılmasına karar verilen M.A., tedavisinin ardından yeniden Adana´ya giderek fuhşa devam etti. Eşinin telefonlarına da cevap vermeyen M.A., polis ekiplerince tekrar yakalandı, ancak kendi rızasıyla evi terk ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı.
Daha sonra M.A., Niğde´deki kızı G.A. (15) ile P.A.´yı (14) 18 Aralık günü cep telefonuyla arayarak, "Evdeki çeyrek altını bozdurup, Adana´ya kaçın" dedi. Bunun üzerine M.A.´nın kızlarının da Adana´ya geldiği ve 2 kişi tarafından cinsel istismara uğradıkları öne sürüldü. Bu olay üzerine G.A. ile P.A.´ya istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı, kızlar da yurda yerleştirildi. 
Öte yandan eşine "Beni rahat bırak. Fuhuş yapmama engel olma" dediği öne sürülen M.A.´nın şikayeti üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan H.A., eşini bulma ve geri eve döndürme ümidiyle Adana´ya geldi. 
H.A., eşinin bir an önce bulunup tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Çocuklarının da kendisinin de mağdur olduğunu dile getiren H.A., "Eşim sürekli evini, çocuklarını terk edip gidiyor. Paralı-parasız fuhuş yapıp erkeklerle birlikte oluyor. Çocuklarını bırakıp gidiyor, çaresiz kalıyorum. Bundan 3-4 gün önce de 2 kız çocuğum evden kaçarak erkek arkadaşlarının yanına gitti. Eşim yalan ifadelerle sürekli hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarıyor. Hiçbir geliri olmadan otellerde kalıyor. Bu durumun araştırılıp eşimin hastaneye yatırılmasını istiyorum. Yetkililerden ve devlet büyüklerinden yardım bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Ali KADI
2021-01-06 15:26:17

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