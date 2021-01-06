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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Adana İl Teşkilatı´ndan suç duyurusu

DHA

AK Parti Adana İl Teşkilatı´ndan suç duyurusu


ADANA,(DHA)AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, teşkilat adına, CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı hakkında `halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme´ suçunu işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Çeşitli açıklamaları nedeniyle tepkilere neden olan CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı hakkında, AK Parti Adana İl Teşkilatı tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, bahsi geçen isimlerin milli iradenin üstünlüğünü hazmedemediklerini söyledi. Başkan Ay, "Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız" dedi.
Demokrasi vurgusu yapan Başkan Ay, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur."
'MİLLETİMİZ DE FAŞİST ZİHNİYETE KARŞI İLKELİ VE GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLİYOR'
Yakın tarihte 28 Şubat´tan 15 Temmuz´a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletin, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde, ülkenin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının AK Parti vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağladığını ifade eden Başkan Ay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AK Parti olarak en büyük gururumuz ve mutluluğumuz, bu büyük atılımda milletimizin temsilcisi olarak mücadele safının en önünde yer alıyor olmaktır. Türkiye´nin kalkınma ve demokrasi yolculuğunda kat ettiği mesafedeki başarısı; akıl, vicdan ve izan sahibi herkes tarafından takdirle teslim edilmektedir. Bu sayede ekonomiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle mukayese edilebilecek bir yere geldiğimizi en iyi milletimiz biliyor. 2023 hedeflerinde somutlaşan büyük ve güçlü Türkiye´nin inşası gayretlerimizi, inşallah, zaferle neticelendireceğiz. Tabii bu süreçte, eski Türkiye´de kaldığını ümit ettiğimiz faşist zihniyetin, bulduğu her fırsatta adeta hortlamasının yol açtığı tedirginliği de hep birlikte yaşıyoruz. Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan meclisin mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız."
Başkan Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu örneklerden biri, CHP´nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında 'başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını' söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar´ın ortaya koyduğu tavırdır. Türkiye´nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP´nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Aynı şekilde, Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ´un, 27 Mayıs darbesinin, şayet rahmetli Menderes erken seçim kararını ilan etseydi olmayabileceği, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP´ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir."
'MİLLETİMİZ DE BUNLARA HAK ETTİĞİ DERSİ VERECEKTİR'
Başkan Ay, benzer her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek "Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye´nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Demokrasi tarihimiz de siyaset darbelerle her dönem inkitaya uğratılmıştır. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz" dedi.
Ay, "Türkiye´nin 81 kentindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-01-06 15:42:46

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