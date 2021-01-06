Adana’daki orman yangını söndürüldü

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Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dekarlık alan yangından zarar gördü.

Kuyubeli Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sularında başlayan yangın Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangına 3 arasöz ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale edilerek yangın söndürülürken yangında 2 dekarlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos 2020'de çıkan yangında yaklaşık 200 hektarlık kızılçam ormanı yanmış, 8 mahalle yangından zarar görmüştü.

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