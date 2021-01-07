Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 6 kez orman yangının çıktığı bölgedeki yangın, İlçe Orman Şefliği'ne bağlı ekiplerin karadan yapıtığı müdahale ile kontrol altına alındı. 15 personel, 3 arazöz ile müdahale edilen ve köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği ise günün ışıması ile belirleneceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-01-07 00:05:08



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