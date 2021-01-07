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'Van'da ölüme neden olan balon balığı, Mersin'den gönderilmiş olabilir'

DHA

'Van'da ölüme neden olan balon balığı, Mersin'den gönderilmiş olabilir'


Gülşah ÖZGEN-Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/ADANAMERSİN, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, Van'da bir kişinin ölümüne neden olan balon balığının yaygın olarak görülen Mersin ya da Adana kıyılarından gönderilebilmiş olabileceğini söyledi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27 Temmuz 2019´da bir arkadaşının olta ile yakaladığı balon balığını yiyen Mehmet Berk (67) yaşamını yitirdi. Van'da da 5 Ocak günü balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri kaya balığına benzeyen balon balığını yiyerek zehirlenen fırıncı K.İ., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlk olarak 2003 yılında Türkiye kıyılarında görülen balon balığı tekrar gündeme geldi.
PANZEHİRİ YOK, ÖLDÜRÜYOR
Balon balığı ile ilgili uyarılarda bulunan ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, sadece Türkiye'nin değil tüm Akdeniz ülkelerinin ciddi bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu balıklarda dünyada bilinen en güçlü denizel toksin olan tetrodotoksin zehri var. Bu zehrin en önemli özelliği, bilinen herhangi bir panzehrinin olmamasıdır. Balon balığı tüketiminden kaynaklı öldürücü dozun üzerinde toksin vücuda alındığında genellikle zehirlenmeler ölümle sonuçlanıyor" dedi. 
MERSİN'DEN GÖNDERİLMİŞ OLABİLİR
Van'da bir kişinin ölümüne neden olan balon balığının Mersin'den gönderilmiş olacağına dikkati çeken Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, "Bu da çok ilginç bir durum. Bu balık Akdeniz ve Ege kıyılarımızda özellikle Antalya, Muğla, Mersin, Hatay ve Adana kıyılarında çok yoğun olarak bulunabiliyor. Ama bin kilometre öteden bir ölüm getirdi. Van'daki zehirlenmenin Mersin, Adana civarındaki yakalanmış balon balıklarının Van'a ulaştırılmasıyla olduğunu düşünmekteyiz. Van'a gönderilen deniz balıklarının bulunduğu kasalara yanlışlıkla karışmış olabilir. Bu, ülkede balon balıklarına dair yeterli bilgi ve farkındalığın olmamasından kaynaklanıyor. Toplumun bu balıkların yenmeyeceği konusunda artık ikna olması gerekiyor" diye konuştu.
TATLI SULARDA, GÖLLERDE YAŞAYAMAZ
Türkiye'deki kıyılarda yaşayan balon balıklarının tatlı sularda, göllerde yaşayamayacağının altını çizen Köşker, şöyle konuştu:
"Bizim kıyılarımızda yaşaya balon balıkları denizel türlerdir. Denizlerde yoğun olarak bulunur. Özellikle 4 türümüz çok yoğun olarak kıyılarımızda bulunmakta, balıkçılar tarafından avlanmaktadır. Fakat birtakım kısıtlamalar söz konusudur. Balon balıklarının ticari olarak avlanması izine tabidir. Amatör olarak avcılığının gerçekleştirilmesi de acilen yasak kapsamına alınmalıdır. Kıyı bölgelerinde yaşayan kişiler ve balıkçılar bu balığı tanıyor. Ancak kıyı bölgelerinden bin kilometre uzakta ya da herhangi bir İç Anadolu Bölgesi´nde bu balıkların tanınmaması çok normal. Sadece medya aracılığı ile görmüş oluyorlar."
MERSİNLİ BALIKÇILARDAN UYARI
Ülkedeki balık üretiminin önemli bir bölümün karşılayan Mersin'deki balıkçılar, vatandaşları ölümcül tehlikeye karşı uyardı. Tezgahlarında balon balığına yer vermediklerini belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Tarım Bakanlığı, balon balığının satışını kesinlikle yasaklamıştır. Hiçbir tezgahta balon balığı satışı yoktur. Balon balığını rastgele tutan birisi varsa, onu imha etmesi gerekiyor. Bakanlık da balığın kuyruklarını para karşılığı topluyor. Biz de satışına müsaade etmiyoruz. Balon balığına denk gelirlerse kesinlikle yemesinler. Bu balıktaki TTX, zehirleyici bir maddedir, felce sebep olur. Vatandaşlarımız balığı pazardan alsın, bildiği yerden alsın" dedi.
Balıkçı esnafı Hamit Polat ise balon balığının balıkhane, tezgah ve marketlerde bulunamayacağının altını çizdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN-Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN
2021-01-07 08:03:49

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