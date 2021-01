Göçükte toprak altından kurtarılan işçi: Arkadaşımın son bakışı gözümün önünden gitmiyor

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, su kuyusu açma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 saatlik çalışmanın ardından toprak altından yaralı kurtarılan Mehmet Yalın (23), olayda hayatını kaybeden arkadaşı Mehmet Köstekçi´nin ölüm haberiyle yıkıldığını söyledi. Yalın, "Bana son bakışını unutamıyorum. Toprak altındayken, 'Mehmet´im, dayan. Gelecekler' dedim. 15 dakika sonra Mehmet´in sesi kesildi. O benim can kardeşimdi, yol arkadaşımdı. Keşke böyle olmasaydı" diyerek, gözyaşı döktü.

Adana´nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi´nde 19 Aralık 2020´de su kuyusu açma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kuyuya düşen Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi, toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankur ekipleri, toprak altında kalan Mehmet Yalın ile Mehmet Köstekçi´yi kurtarmak için çalışma başlattı. İşçilerden Mehmet Yalın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu derinliği 8 metre olan kuyudan sağ çıkarıldı. Mehmet Köstekçi´nin ise 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Köstekçi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'BÜYÜK BİR TOPRAK PARÇASININ GELDİĞİNİ GÖRDÜK'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´nde tedaviye alınan Mehmet Yalın´ın, uzun süre havasız kalması nedeniyle ciğerlerinde ödem ve böbrek yetmezliği oluştu. Yalın, 4 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Yalın, normalde fabrikada işçi olduğunu, 2019´un Eylül ayında evlendiği ve borçları nedeniyle yevmiye ile çalıştığını söyledi. Su kuyusundaki çalışmaların 3´üncü gününde kazanın yaşandığını belirten Yalın, "Olayın olduğu gün sabah saatlerinde çalışmaya başladık. Saat 11.00 gibi çıkıp, yemek yedikten sonra yeniden işe koyulduk. Darbeli deliciyle toprağı kazdığımız sırada dışarıdakiler `Çabuk çıkın´ diye bağırdı. Ben atik olduğum için merdivene arkadaşımı gönderdim. O çıkarken, büyük bir toprak parçasının geldiğini gördük" diye konuştu.

'MEHMET´İM DAYAN' DEDİM

Toprak parçası düşerken arkadaşının son bakışının gözünün önünden gitmediğini belirten Yalın, "Toprak parçası düşerken, cenin pozisyonunda yere yattım. Arkadaşım da kendisini korumaya çalıştı. Toprak üzerimize düştü, çok ağırdı. Daha sonra `Yardım edin, bizi kurtarın´ diye bağırmaya başladık. Dışarıda hiç ses yoktu. Arkadaşıma, `Mehmet'im, dayan. Gelecekler´ dedim" dedi.

'TELEFONUMDAKİ KUR´AN SESİYLE BULDULAR'

Toprağın üzerlerine düşmesinden yaklaşık bir saat sonra itfaiye ekiplerinin 'Sesimizi duyan var mı?' sözlerini duyduğunu belirten Yalın, "Onları duyunca, `Yaşıyoruz, çabuk gelin´ diye bağırdım. Sonrasında hemen çalışmaya başladılar. Bir yandan kovayla kumları alıp, bir yandan da `Çok konuşma. Nefesini kontrol et. Oksijenini tüketme´ diyorlardı. O sırada telefonumda Kur´an sesi açıktı. Ekipler de o sesi takip ederek nerede olduğumu bulabildiler. Mehmet başta bağırıyordu ancak 15 dakika sonra sesi kesilmişti" ifadelerini kullandı.

'O BENİM CAN KARDEŞİMDİ'

Cenin pozisyonundayken karın bölgesinde kalan boşluktan nefes almaya çalıştığını, bayılmak üzereyken başına değen kürekle kendine geldiğini kaydeden Yalın, "İlk beni buldular. Başımı toprağın üzerine çıkarıp, ilk nefesi aldığımda yeniden dünyaya geldiğimi hissettim. Ekiplere, `Hemen arkadaşımı kurtarın´ dedim. Tek düşündüğüm şey, Mehmet idi. Hastanedeyken, eşim gözyaşlarıyla yanıma geldi. O an anladım öldüğünü. O benim can kardeşimdi, yol arkadaşımdı. Keşke böyle olmasaydı. Her gün birlikteydik, yan yanaydık. Onun ahını yerde bırakmamak, gözünün açık gitmemesi için sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

