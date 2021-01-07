Sigara kaçakçıları "Tiryaki"yi geçemedi Adana polisinin durduğu bir yolcu otobüsünün bagajında “Tiryaki” isimli hassas burunlu kaçakçılık köpeği bin 755 paket kaçak sigara buldu

Adana polisinin durduğu bir yolcu otobüsün bagajında "Tiryaki" isimli hassas burunlu kaçakçılık köpeği bin 755 paket kaçak sigara buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Adana’ya gelen bir şehirlerarası yolcu otobüsünde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Polis uygulama alanında önlem alarak otobüsün gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen otobüsü durduran polis hassas burunlu kaçakçılık köpeği “Tiryaki” ile arama başlattı. Köpek otobüsün bagajına tepki verdi. Bagaj açıldığında yapılan aramada torbaların içinde bin 755 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ayrıca yaptığı diğer operasyonlarda ise bin 580 adet kaçak puro, 137 şişe sahte içki, 66 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Polis olaylarla ilgili 4 zanlıyı gözaltına aldı.

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