Adana´da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı bin 580 puro, 137 şişe içki, 66 kilogram nargile tütünü ve bin 755 paket sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı bin 580 adet puro, 137 şişe içki, 66 kilo nargile tütünü ve bin 755 paket sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-07 09:53:32



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