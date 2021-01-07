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Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı

DHA

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada 'cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması gerekçesiyle' hakkında tutuklama kararı çıkartılan o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevli iki sanıktan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 76 sanığın yargılandığı davanın 117´nci duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, o dönem Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü´nde görevli olan sanıklar Veysal Şahin ve Volkan Şahin'in, `dosya kapsamında cinayetin daha önceden bilgisi olan ve kendisine Coşkun İğci vasıtasıyla haberdar edilen kişilerden olması, sanıkların cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin olması, mütalaada istenen ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen sürelerin azlığını´ dikkate alarak tutuklanmalarına, tutuklanmalarına yönelik yakalama emirleri çıkarılmasına karar verdi.
ADANA'DA YAKALANDI
Kararın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Veysal Şahin'i kentte, saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Veysal Şahin, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-07 12:32:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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