Çetin: "Çukurovalı kadınlar yalnız değilsiniz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadın cinayetlerinin bir türlü durdurulamadığını belirterek, bu konuda caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini söyledi.

Çukurova Belediye Meclisi’nin gündeminde de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet vardı. Oturuma başkanlık yapan Soner Çetin, Çukurovalı kadınların yalnız olmadığını belirterek, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde hukuki ve psikolojik destek alınabileceğini açıkladı. Çetin, kadın cinayetleri konusunda herkesin bir şey söyleyip tepki gösterdiğini, ancak laf olsun diye konuşmamak gerektiğini söyleyerek, “Burada yanlış giden bir şey var. Artık gereğini yapmak gerekiyor. Ciddi tedbirler alınmalı” dedi.

Pandemi döneminin insanların psikolojisini bozduğuna dikkat çeken Başkan Soner Çetin, beraberinde gelen ekonomik sıkıntıların aile içi şiddeti artırdığını söyledi. Başkan Çetin, “Biz belediye olarak farkındalık oluşturmak adına daha önce de ciddi faaliyetler yaptık ve Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza attık. Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi halen çalışmalarını sürdürüyor. Bu merkezde hem avukat var, hem de sosyolog ve psikolog var. Çok değerli çalışmalar yapılıyor, kadınlara hukuki ve psikolojik destek veriliyor” şeklinde konuştu.

Kadınların ihtiyaç olması halinde merkezin 0539577478705395774797 telefonlarını aramasını isteyen Başkan Soner Çetin, “Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimi uygulanmamalı, cezalar caydırıcı olmalı” ifadesini kullandı.

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