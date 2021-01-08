Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle bağlantısı araştırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle bağlantısı araştırılıyor

DHA

Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle bağlantısı araştırılıyor


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, pestisit denilen tarım ilaçlarının anne sütü ve amniyotik sıvıya karışıp bebeklere ulaştığını belirtti. Dağlıoğlu, bu kimyasalların çocuklarda DNA kırıkları ve lösemiye yol açtığını ortaya koymak için çalışma başlattı.
Türkiye'de pestisitlerin yüzde 30'unun tarımsal kalkınmanın yoğun olduğu Akdeniz'in Çukurova bölgesinde kullanıldığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, bu kimyasalların yer altı ve yağmur sularına karıştığı, balık ve süt ürünleri gibi besin zinciriyle ya da atmosfer yoluyla tekrar vücuda alındığını kaydetti.
AMNİYOTİK SIVIYA GEÇİYOR
Tarımda kullanılan bu kimyasal maddelerin yapıları gereği yağlı dokuları sevdiğini ve annenin ilk sütünde biriktiğini belirten Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, "Anne sütüyle de bebeğe ulaşıyor. Bu pestisitlerin anne karnındaki amniyotik sıvıya da geçtiğini tespit ettik. Dolayısıyla kimyasallar bebeğe kadar ulaşabiliyor. Anne sütü maruziyetinden sonra bebekte kalan kalıntı miktarının ileri yaşlarda çocuklarda ne gibi etkiler oluşturacağıyla ilgili uzun soluklu takip yapılması gerekiyor" dedi.
LÖSEMİYLE İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR
İmmün sistemi çok fazla gelişmediğinden çocukların bu kimyasallardan daha çok etkilendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Dağlıoğlu, "O yüzden çocuklarda DNA kırıkları ve lösemiye yol açtığı ile ilgili çocuk onkoloji bölümü ile şu an devam eden ortak bir çalışma başlattık. Lösemili çocuklardan hem DNA kırığı hem de tarım ilacı kalıntısı yönünden örnekler toplayıp bunun analizini yapıyoruz. Pestisitlere bağlı olarak meydana gelen bu DNA kırıklarının birçok kanser çeşidine neden olduğuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
ATMOSFERE KARIŞIYOR, KİMYASAL SOLUYORUZ
Bazen yasaklı ilaçların kullanımının da görüldüğünü söyleyen Dağlıoğlu, tehlikenin boyutlarını şöyle anlattı:
"Bunlar da ne yazık ki direkt insan sağlığını etkiliyor. Hem biyolojik örneklerden hem de toprak gibi çevre örneklerinden uzun süre atılamıyor. Hatta bunlar yer altı suyuna karışıyor ama buharlaşmayla birlikte atmosfere de karışıyor ve rüzgarın etkisiyle sürükleniyor. Biz bu tarımsal kirleticileri aynı zamanda soluyoruz. Çünkü bu pestisitler soluma, deri teması ya da ağız yolu gibi birçok şekilde insan vücuduna alınıyor. Çiftçilikle uğraşan insanlar da önlem almadıklarında buna maruz kalabiliyorlar."
Olumsuzlukların önüne geçmek için denetlemenin çok iyi yapılmasının önemini vurgulayan Dağlıoğlu, tüketilen meyve ve sebzelerden başlayarak, anne sütü gibi diğer biyolojik örneklerin izlenmesi, takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-01-08 08:05:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 ...
Ellerinde silahla polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı
YEREL HABERLER Ellerinde silahla polisten kaçan şüphelilerden biri ...
Aissati, Adana Demirspor'da
YEREL HABERLER Aissati, Adana Demirspor'da
Çetin: "Çukurovalı kadınlar yalnız değilsiniz"
YEREL HABERLER Çetin: "Çukurovalı kadınlar yalnız değilsiniz"
Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar
YEREL HABERLER Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar
Yapılandırma başvuruları 1 ay daha uzatıldı
YEREL HABERLER Yapılandırma başvuruları 1 ay daha uzatıldı
Büyükşehir Pozantı’da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı Başkan Zeydan Karalar, Pozantı’da toplamda 375 bin lavanta fidesi dağıttıklarını ve ilçenin su, yol, altyapı sorunlarının çözümü için önemli hizmetler yapıldığını ve eksiklerin giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Pozantı’da 80 bin lavanta fidesi daha ...
Çukurova'da kuraklık alarmı
YEREL HABERLER Çukurova'da kuraklık alarmı
Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan ...
Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı `Uzi´ buldu
YEREL HABERLER Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 ...
"Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı Adana’da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER "Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı Adana’da ...
Kozan'da Cumhur İttifakı'ndan esnafa destek
YEREL HABERLER Kozan'da Cumhur İttifakı'ndan esnafa destek
Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
YEREL HABERLER Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza
Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor Adana 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı, tarım arazileri risk altında Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün: "Türkiye geneli yağışlar normaline göre yüzde 50.1 azaldı" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük"
YEREL HABERLER Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor Adana ...
Adana´da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Küçük Yağmur maganda kurşunuyla yaşayacak Adana’da 7 yaşındaki Yağmur sokakta oyun oynarken, sırtına isabet eden mermi çıkartılamadı Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Küçük Yağmur maganda kurşunuyla yaşayacak Adana’da 7 ...
Kahvehaneye "sosyal mesafeye uyalım" uyarısı asıp kumar oynadılar Adana’da pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında 16 kişi kumar oynarken yakalandı Kepengi yarı açık olan kahvehanenin girişinde “sosyal mesafeye uyalım” uyarısının bulunması dikkat çekti 16 şahsa pandemi kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180’er lira olmak üzere toplam 50 bin 880 liralık ceza makbuzu düzenlendi
YEREL HABERLER Kahvehaneye "sosyal mesafeye uyalım" uyarısı asıp ...
Sigara kaçakçıları "Tiryaki"yi geçemedi Adana polisinin durduğu bir yolcu otobüsünün bagajında “Tiryaki” isimli hassas burunlu kaçakçılık köpeği bin 755 paket kaçak sigara buldu
YEREL HABERLER Sigara kaçakçıları "Tiryaki"yi geçemedi Adana ...
Kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan Yağmur´un sırtına isabet etti
YEREL HABERLER Kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta ...
"İmren Aykut"a veto Seyhan Belediye Meclisi, eski bakanlardan İmren Aykut'un isminin yaşatılması teklifini reddetti
YEREL HABERLER "İmren Aykut"a veto Seyhan Belediye Meclisi, eski ...
Göçükte toprak altından kurtarılan işçi: Arkadaşımın son bakışı gözümün önünden gitmiyor
YEREL HABERLER Göçükte toprak altından kurtarılan işçi: Arkadaşımın ...
Küçük Yasin tabletine kavuştu
YEREL HABERLER Küçük Yasin tabletine kavuştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X