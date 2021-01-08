Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son nefesine kadar bekçilik yaptı, şimdi antik kenti evlatları koruyor Anavarza Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci’nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor

İHA

Son nefesine kadar bekçilik yaptı, şimdi antik kenti evlatları koruyor Anavarza Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci’nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anavarza Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci’nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor.
Adana’nın Kozan ilçesinde Anavarza Antik Kenti'nin 34 yıl bekçiliğini yaptıktan sonra emekli olan ve 2019 yılında 80 yaşında son nefesine kadar antik kentin bekçiliğini sürdüren Hatun Dilci’nin kızı Şükriye Arıkanlı, 8 kardeş olduklarını ve ağabeyi Yücel Dilci ile birlikte sadece tarihin değil anne emaneti olan Anavarza Antik Kentini gönüllü olarak koruyup kollamayı sürdürdükleri söyledi.
Tarihte ilk duble yol olan ve zafer takı ve mimari dokusu ile görenleri hayran bırakan Anavarza Antik Kenti'nin ve Türkiye’nin ilk kadın bekçisinin annesi Şükriye Arıkanlı olduğunu belirten Şükriye Arıkanlı, annesi ile babaannesi arasındaki geçimsizliğin geçmişe ışık tutan bir hikayeye dönüştüğünü aktardı. Arıkanlı, "Annem kayınvalidesi ile geçinemiyordu. Burada ev yapmak isterken bir mozaik buldu ve o dönem paraları olmadığı için annem tavuğunu satarak bunu müze müdürü ile kaymakama götürdü. O dönem 10 TL yol parası bularak gitti ve anneme bu mozaiği bulduğu için 500 TL ödül vermişlerdi. Yeniden ev yaparken evin temelini kazmak isterken kapalı bir yapı buluyorlar. Annem ve babam bunu yine valiliğe haber veriyor ve burada Anavarza Kralının kızını bulduğu için annemin gözlerinden öpüyorlar. O zaman anneme para yerine bekçilik teklif ediliyor. Eskiden buralarda yağmalar yapılırmış. Annem ve babam buraları korumaya başlıyor” dedi.
Kaçak kazı yapanların annesinin korkulu rüyası olduğunu ve kazı yaparken vurulan her kazma sesinin annesinin kendine vurulduğunu hissettiğini aktaran Şükriye Arıkanlı, “Bir gün annem kaçak kazı yapıldığını duyuyor ve Yörük kıyafeti giyip adamların yanına gidiyor ve buranın bir kadın bekçisi var sizi görürse kötü olur diyor. Adamlar annemim bekçi olduğunu bilmeden küfür ediyorlar ve annem saklandığı taşın arkasından silahı ile kaçak kazı yapanları kovalıyor" diye konuştu.
2019 yılında vefat eden annesinin 34 yıl resmi olarak, emekli olduktan sonra da 80 yaşına kadar gönüllü olarak eserleri koruduğunu anlatan Şükriye Arıkanlı, "Annemden bize miras bu eserler. Sanki o tarihte gibi yaşıyoruz. Bu eserler annem sağken alınıp korunmak için müzeye konmuştu o zaman annem felçlik bile geçirdi. Sonra annem hastanede iken müze yetkilileri imitasyonunu getirip koydu o derece bu eserle annem bağlıydı. Onlarca plaket aldı. Annem 2019 yılında vefat etti ve bizler de bunlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Binlerce yıllık tarihe ışık tutan bir yer. Yılan başlı kız, Medusa, Roma döneminden kalma, çok sayıda eser bulundu. 7 kavim burada yaşamış. Mısır'dan Arabistan’dan taşlar getirilmiş. Yerli ve yabancı turist aşırı oluyor. Bizler de gönüllü olarak bekçilik yapmayı sürdürüyoruz. Buraya uğramadan giden olmuyor. Bu bahçede iki mozaik var. Kralların mezar taşları o zamana ait tanrıçalar, yılan başlı kız var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor Aracı yanan vatandaştan ilginç tepki Adana'da 0 kilometre otomobili yanan vatandaş evinin önüne, ‘Buraya Hyundai marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı Yunus Müjde, bu afişi evinin önünde yangın çıkmasından korktuğu için astığını belirtti
YEREL HABERLER Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor Aracı yanan ...
Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar
YEREL HABERLER Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik ...
Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı Adana'da tavukları kesip ateşe atarak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsın, tavukları yemek için yaktığını söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı Adana'da ...
"Şırdan" bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama Adana’da lüks otomobilindeki “şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar çıkan zanlı tutuklandı Zanlının ifadesinde kendisinin “Şırdancı” olduğunu, esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER "Şırdan" bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına ...
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine ...
Mühürlenen kahvehanenin duvarını delip kumar oynadılar Adana’da 16 kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan 123 kişiye 421 bin 750 lira para cezası makbuzu düzenlenirken, bir kahvehanenin daha önce mühürlendiği için duvarı delip içeri girerek kumar oynadıkları tespit edildi
YEREL HABERLER Mühürlenen kahvehanenin duvarını delip kumar ...
Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı Adana’da engelli kadın kayıp kızını aramak için gittiği bir evde anne ve iki kızı tarafından darp edildi Derya Durukan: “Kızım kayboldu iki arkadaşı var onlar sattı”
YEREL HABERLER Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı Adana’da ...
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
YEREL HABERLER Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına ...
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor
YEREL HABERLER Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda ...
Serebral Palsi tedavisi ekip çalışması gerektiriyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, “beyin felci” olarak da tanımlanan Serebral Palsi (SP) hastalığının tedavisinde başta çocuk nörolojisi, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, ortopedi uzmanı, göz hastalıkları uzmanı ve psikolog olmak üzere çok sayıda bölümün tedaviye katkı sunduğunu belirtti
YEREL HABERLER Serebral Palsi tedavisi ekip çalışması ...
Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle bağlantısı araştırılıyor
YEREL HABERLER Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle ...
Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 şüpheliden 1'i yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 ...
Ellerinde silahla polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı
YEREL HABERLER Ellerinde silahla polisten kaçan şüphelilerden biri ...
Aissati, Adana Demirspor'da
YEREL HABERLER Aissati, Adana Demirspor'da
Çetin: "Çukurovalı kadınlar yalnız değilsiniz"
YEREL HABERLER Çetin: "Çukurovalı kadınlar yalnız değilsiniz"
Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar
YEREL HABERLER Sit alanına baraka ve çadır kurmuşlar
Yapılandırma başvuruları 1 ay daha uzatıldı
YEREL HABERLER Yapılandırma başvuruları 1 ay daha uzatıldı
Büyükşehir Pozantı’da 80 bin lavanta fidesi daha dağıttı Başkan Zeydan Karalar, Pozantı’da toplamda 375 bin lavanta fidesi dağıttıklarını ve ilçenin su, yol, altyapı sorunlarının çözümü için önemli hizmetler yapıldığını ve eksiklerin giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Pozantı’da 80 bin lavanta fidesi daha ...
Çukurova'da kuraklık alarmı
YEREL HABERLER Çukurova'da kuraklık alarmı
Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkartılan Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan istihbaratçı Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER Dink davasında tutuklama kararı çıkartılan ...
Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrarı `Uzi´ buldu
YEREL HABERLER Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 39 kilo 850 ...
"Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı Adana’da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER "Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı Adana’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X