Ünlü model Yeliz Yeşilmen´den 'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu' iddiası

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ÜNLÜ model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Bodrum´daki yazlık evinin çocuklarının bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti. Yaşadığı olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Yeşilmen, "Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. Bodrum´da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM´den ulaşsın" dedi.

Bir dönem Türkiye´de televizyon dizilerinin gözde isimlerinden olan ve aynı zamanda modellik de yapan Yeliz Yeşilmen, dün sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine başına çok kötü bir olay geldiği yönünde video paylaşımı yaptı. Ünlü model paylaşımında zaman zaman Adana´dan vakit geçirmek için gittikleri Bodrum´daki yazlıklarını, çocuklarının bakıcısı olan bir kadın tarafından soyulduğunu iddia etti. Yaşadığı bu olay sonrası çok üzgün olduğunu dile getiren Yeşilmen, paylaştığı videoda, "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum´da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM´den ulaşsın" ifadelerini kullandı.

`YEDİĞİMİZ KAZIKLAR, VOYVODA KAZIĞINI GEÇTİ´

Dün yaptığı paylaşımların ardından kendisine gelen geçmiş olsun mesajları için takipçilerine teşekkür eden Yeliz Yeşilmen, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaya devam etti. Olayı duyduğunda söz konusu bakıcı kadının fotoğrafını paylaştığını daha sonra arkadaşlarının uyarısı üzerine sildiğini dile getiren Yeşilmen, "Arkadaşlar, kadının hikayeden suratını kaldırdım. Ama yarın yeniden yayınlayabilirim. O kadar sinirliyim ki. Yazık ya, aile olmak, içine almak, kardeş gibi davranmak, bunlar yanlış şeyler galiba. Benim tek sıkıntım aşırı iyi olmak. Yediğimiz kazıklar ve darbeler voyvoda kazığını geçti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-08 12:15:48



