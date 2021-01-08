Başkan Çay’dan merhum Yazar İşisağ’a ahde vefa "Belemedik Küme Evleri" ismi, “Ahmet Nadir İşisağ Sokağı” olarak değiştirildi

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay vefa örneği göstererek, merhum Yazar Ahmet Nadir İşisağ’ın Belemedik Mahallesinde ikamet ettiği sokağa meclis kararı ile yazarın ismini verdi.

Pozantı Belediyesi’nin 2021 yılının Ocak ayı meclis toplantısında gündem dışı öneri sunan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik’te yaşayan, ömrünü Belemedik’e adayan ve bıraktığı vasiyet ile vefatı sonrasında Belemedik’e gömülmek isteyen Araştırmacı Tarihçi Yazar Ahmet Nadir İşisağ’ın evinin bulunduğu sokağa yazarın adının verilmesini isteyerek oy birliği ile meclis gündemine aldırdı.

Meclis Başkanı Mustafa Çay ve 15 meclis üyesinin oy birliği ile alınan karar ile Belemedik Küme Evleri ismi, “Ahmet Nadir İşisağ Sokağı” olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Teklifime oy birliği ile katkı koyan belediye meclis üyelerime şahsım ve İşisağ ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.



Yazar Ahmet Nadir İşisağ kimdir?

Ahmet Nadir İşisağ; 1948 yılında Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da bitirdi. Yüksek öğrenimini Eğitim Fakültesi FKB bölümünde tamamladı. Yerelde yayınlanan Güneyde Dönüşüm gazetesinde yazı işleri müdürü olarak görev alan İşisağ, "Eshabı Kehf Tarsus mu? Afşin mi?", "Adana’da Yatırlar ve Ziyaretler", "Adana’da Kaybolan Meslekler", "Yıkıla Yıkıla Adana", "Atatürk'ün Adanalı Günleri" başlıklı araştırma dizilerinin yanı sıra "Strabon ve Ramsay’da Çukurova Roma Antik Yolları", "Adana", "Tarih Boyunca İsimleri ve Kaynakları", "Ah Adana Ah" adlı yayınlanmamış araştırmaları ile bir tarih romanı ve "BerlinBağdat Hattında Kırılma Noktası Belemedik Toros Tünelleri", "Adana Taşköprü", "Atlantis Değil Augustapolis", "Adana Efsaneleri", "Pozantı Belemedik Görsel Tarihi", "Varda Köprüsü" ve "Nicholas Mavrogodato", "Adana’nın Yüzü", "Adana Tarihini Fotoğraflarla Anlatan Adam Gaston Mizrahi" ve "Fotoğraflarla PozantıBelemedik Tarihi" adlı basılmış kitapları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra başta Adana ve çevresi olmak üzere Türkiye’deki vilayetlere ait eski fotoğrafları barındıran geniş bir arşivi bulunmakta olup çeşitli platformlarda bu fotoğrafların analistliğini yaparak toplumu bilgilendiren, 5 dönemdir Belemedik Dernek Başkanlığını yapan yazar evli ve üç çocuk sahibiydi.

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