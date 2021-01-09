Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

DHA

Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü


CEYHAN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Suzan Çetin (52), geçen günlerde rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın amcası Gökhan Aydar'ın eşi Ayşegül Aydar tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Eski başkan Aydar'ı şikayet edip gizli tanık olduğu gerekçe gösterilen Çetin, Ayşegül Aydar'ın kendisine "Seni gökte ararken yerde buldum. Seni bu Ceyhan'da kazığa oturtturacağım. Sen gizli tanıkmışsın, gitmişsin emniyete tanıklık yapmışsın" diyerek tehdit ettiğini söyledi.
Ceyhan´da 5 Ocak günü saat 15.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çamlıyol üzerinde markete gitmek için yürüyen Suzan Çetin, geçen günlerde rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, tutuklanan Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar'ın amcası Gökhan Aydar'ın eşi Ayşegül Aydar, halası Deniz Aydar ve yanında bulunan iki kadın ile karşılaştı. Ayşegül Aydar, eski başkan Kadir Aydar'ı şikayet ederek gizli tanık olduğunu gerekçe gösterdiği Suzan Çetin'e, "Seni gökte ararken yerde buldum. Seni bu Ceyhan'da kazığa oturtturacağım. Sen gizli tanıkmışsın, gitmişsin emniyete tanıklık yapmışsın" diyerek darbetti. Başına çok sayıda darbe alan ve şoka giren Suzan Çetin ile Aydar'ı olay yerindekiler güçlükle ayırdı. Çetin, özel bir hastaneye giderek darp raporu aldı. CHP'den de yakın zamanda istifa eden Suzan Çetin, olay sonrası Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne giderek, eşi adam öldürmekten müebbet alan ve Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde yattığı öğrenilen Ayşegül Aydar'dan şikayetçi oldu.
'KAFAMA ÇOK KEZ DARBE ALDIM'
Olay gününü anlatan Suzan Çetin, "Evden markete yoğurt almaya çıktım. Saldırıya uğradım. Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar´ın amcası Gökhan Aydar´ın eşi Ayşegül Aydar beni yolda görerek üzerime saldırıp, darbetti. 'Ne için bana bağırıyorsun' dedim, bana 'sen emniyete gitmişsin Kadir Aydar´ı şikayet edip gizli tanık olmuşsun' dedi. Ben de dedim ki, 'Bu iftira, yalan. Yani ben Kadir Aydar´ın tepelerdekilerle ne yaptığını nerden bilebilirim' dedim. Yalan söylüyorsun dediler. Kadir Aydar´ın yengesi o sırada tehditler savurarak 'Seni kazığa oturtacağım' diyerek bana saldırdı. Kafama çok kez darbe aldım, başım döndü, neye uğradığımı şaşırdım. Ben hiç karşılık vermedim. Etrafla olan kişiler ve Ayşegül Aydar´ın yanında olan kişiler beni onun elinden zor kurtardılar. Hastaneye gittim. Başım çok kötüydü. Doktor ve hemşireler buzlu tedavi uyguladılar. Hastanede darp raporu aldım daha sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayette bulundum" diye konuştu. 
'GİZLİ TANIKLIK YAPMADIM'
Kadir Aydar ile 6 ay öncesinde bir tartışma yaşadıklarını, yalnızca bunla ilgili kendisini şikayet ettiğini belirten Çetin, şöyle konuştu: 
"Bundan yaklaşık 5-6 ay önce evimin karşısında bulunan pastaneye Kadir Aydar´ın geldiğini gördüm. Gidip konuşmak istedim, 'Misafir kabul eder misiniz?' diye sordum. Kadir Aydar bana sert bir üslupla, 'çek git' dedi. Benim onurumla oynadı, ben de 'Sen kimsin, sen Kadir Aydar´san ben de halkım' dedim. Daha sonra oradan ayrıldım. Emniyete şikayet ettim, can güvenliğim tehlikede, can güvenliğim yok dedim. Kadir Aydar´a karşı sadece şikayetim bu yöndeydi. Ben gizli tanıklık falan yapmadım. Emniyet şahit, devlet şahit ben hiçbir zaman emniyete gidip de gizli tanıklık yapmadım. Bu Aydar ailesi iyice çirkefleşmeye başladı. Tehditlerle, vurmalarla, dövmelerle, öldürmelerle insanların gözünü korkutuyorlar. Ben korkmuyorum, ben halkım, kimseden korkmuyorum. Ben adaletten yanayım. İnanıyorum ki adalet her şeyin hakkından gelecektir. Suç duyurusunda bulundum, maddi manevi tazminat davası açacağım. Onurumla oynadılar, gururumu incittiler. Hala şu an başım çok ağrıyor."DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan ADANA,(DHA)
2021-01-09 09:03:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da kırmızı et tüketimi pandemi sürecinde yüzde 70 düştü
YEREL HABERLER Adana´da kırmızı et tüketimi pandemi sürecinde yüzde ...
`Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı
YEREL HABERLER `Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte ...
Tutuklanan başkanın akrabaları gizli tanık olmakla suçladıkları kadını darp etti
YEREL HABERLER Tutuklanan başkanın akrabaları gizli tanık olmakla ...
Ceyhan Medyaevi kuruldu
YEREL HABERLER Ceyhan Medyaevi kuruldu
Adana’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi ...
Bir otomobil dolusu portakalı çalamadan kaçtı
YEREL HABERLER Bir otomobil dolusu portakalı çalamadan kaçtı
Başkan Çay’dan merhum Yazar İşisağ’a ahde vefa "Belemedik Küme Evleri" ismi, “Ahmet Nadir İşisağ Sokağı” olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Başkan Çay’dan merhum Yazar İşisağ’a ahde ...
Covid 19’u atlatanlara tele rehabilitasyon desteği
YEREL HABERLER Covid 19’u atlatanlara tele rehabilitasyon desteği
Ünlü model Yeliz Yeşilmen´den 'Çocuklarımın bakıcısı evimi soydu' iddiası
YEREL HABERLER Ünlü model Yeliz Yeşilmen´den 'Çocuklarımın bakıcısı ...
Psikiyatri Uzmanı Dr. Sönmez: Çakmak gazı kullanımı 10 yaşına kadar düştü
YEREL HABERLER Psikiyatri Uzmanı Dr. Sönmez: Çakmak gazı kullanımı ...
Adanaspor'dan Ankaraspor'un iddialarına açıklama: Uygun olmayan oyuncu oynatılmadı
YEREL HABERLER Adanaspor'dan Ankaraspor'un iddialarına açıklama: ...
Akay: "Siyaset yapmak için gelmedim" Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclisin dördüncü gününde kendisine eleştirilerde bulunan AK Parti, MHP ve CHP’li meclis üyelerine tek tek cevap verdi Başkan Akay: "Belediye başkanlığı görevine siyaset yapmak üzere gelmedim. En sıradan bir konuda bile kararlarınızı siyaseten verdiğiniz için bunu böyle düşünmenizi yadırgamıyorum. Seçilmeden önce, adaylığım sırasında bile parti rozetimi çıkaracağımı her toplantıda ifade ettim.” “Seyhan’a bir şeyler katmak, bazı kapıları aralamak ve belediyemize kurumsal bir kimlik kazandırmak dışında bir amacım yok ve kimse beni bu amaçtan saptıramaz. Aday olmadan, hiçbir yere başvurmadan belediye başkanı oldum"
YEREL HABERLER Akay: "Siyaset yapmak için gelmedim" Seyhan Belediye ...
Son nefesine kadar bekçilik yaptı, şimdi antik kenti evlatları koruyor Anavarza Antik Kenti'nin ortaya çıkmasına büyük katkı sunan ve ev yapma hayalleri ile bulduğu tarihi eserleri valilik ve kaymakamlığa bildirerek 7 bin yıl önce yaşamış medeniyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan Türkiye’nin ilk kadın bekçisi Hatun Dilci ve Amber Dilci’nin evlatları, annelerinden kalan emanete gönüllü olarak bekçilik yapıyor
YEREL HABERLER Son nefesine kadar bekçilik yaptı, şimdi antik kenti ...
Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor Aracı yanan vatandaştan ilginç tepki Adana'da 0 kilometre otomobili yanan vatandaş evinin önüne, ‘Buraya Hyundai marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı Yunus Müjde, bu afişi evinin önünde yangın çıkmasından korktuğu için astığını belirtti
YEREL HABERLER Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor Aracı yanan ...
Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar
YEREL HABERLER Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik ...
Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı Adana'da tavukları kesip ateşe atarak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsın, tavukları yemek için yaktığını söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı Adana'da ...
"Şırdan" bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına tutuklama Adana’da lüks otomobilindeki “şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar çıkan zanlı tutuklandı Zanlının ifadesinde kendisinin “Şırdancı” olduğunu, esrardan haberi olmadığını söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER "Şırdan" bidonlarında uyuşturucu sevkiyatına ...
Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine ...
Mühürlenen kahvehanenin duvarını delip kumar oynadılar Adana’da 16 kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan 123 kişiye 421 bin 750 lira para cezası makbuzu düzenlenirken, bir kahvehanenin daha önce mühürlendiği için duvarı delip içeri girerek kumar oynadıkları tespit edildi
YEREL HABERLER Mühürlenen kahvehanenin duvarını delip kumar ...
Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı Adana’da engelli kadın kayıp kızını aramak için gittiği bir evde anne ve iki kızı tarafından darp edildi Derya Durukan: “Kızım kayboldu iki arkadaşı var onlar sattı”
YEREL HABERLER Darp edilen kadın saçlarını yoldan topladı Adana’da ...
Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
YEREL HABERLER Dondurulmuş şırdan bidonunda uyuşturucu sevkiyatına ...
Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda yaşanıyor
YEREL HABERLER Koronavirüs bulaşında kritik süreç 10 günün sonunda ...
Serebral Palsi tedavisi ekip çalışması gerektiriyor Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Tuhanioğlu, “beyin felci” olarak da tanımlanan Serebral Palsi (SP) hastalığının tedavisinde başta çocuk nörolojisi, fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, ortopedi uzmanı, göz hastalıkları uzmanı ve psikolog olmak üzere çok sayıda bölümün tedaviye katkı sunduğunu belirtti
YEREL HABERLER Serebral Palsi tedavisi ekip çalışması ...
Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle bağlantısı araştırılıyor
YEREL HABERLER Anne sütüne karışan tarım ilaçlarının lösemiyle ...