Adana, kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve pazartesi günü saat 05.00´e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da Türkiye genelinde cuma günü 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana´daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydanları ise sokak hayvanlarına kaldı. Polis, kentin birçok noktasında uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürdü. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-01-09 11:15:33



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