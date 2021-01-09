Adana'da polisi alarma geçiren kargo paketi

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Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da Ruken Yenigün'e ait eve gelen kargodan, üzerinde 'P. Nitrat' yazılı paket çıktı. İhbar üzerine gelen bomba imha ekibi, yaptığı ilk incelemede yaklaşık 1 kilogram toz maddenin yanıcı ve patlayıcı özellikte olmadığını tespit etti.

Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda oturan Ruken Yenigün'ün adresine bugün saat 11.00 sıralarında kargo geldi. Kargoyu açan Yenigün, üzerinde 'P. Nitrat' yazılı paketi görünce, ağabeyini aradı. Eve gelen Yenigün'ün ağabeyi, polisi arada. Adrese sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi, paketteki yaklaşık 1 kilogram toz madde üzerinde inceleme yaptı. Fiziki incelemede tezun, yanıcı ve patlayıcı madde olmadığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekibi paketi alarak detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-01-09 12:47:16



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