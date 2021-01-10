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Adana'da yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y. arkadaşı ile yürüyüş yaparken bulundu

DHA

Adana'da yurttan kaçan 14 yaşındaki Y.Y. arkadaşı ile yürüyüş yaparken bulundu


Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da 20 gün önce yurttan kaçtıktan sonra her yerde aranan 14 yaşındaki Y.Y., sokağa çıkma kısıtlamasında arkadaşı Leyla B. (28) ile dolaştığı sırada polis ekiplerince bulundu. Karakola götürülen Y.Y., kendisini almak isteyen annesi Derya Durukan ile gitmek istemeyince, polis tarafından tekrar yetiştirme yurduna götürüldü. Anne Durukan, "Kızım bu süre zarfında kimlerle kaldıysa hepsinden şikayetçi olacağım´´ dedi.Derya ile Veysel Durukan çifti 2 yıl önce evlendi. Bu süre zarfında, Derya Durukan'ın eski eşinden olan kızı Y.Y., annesinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle sık sık evden kaçmaya başladı. Bunun üzerine anne Durukan, kızını yetiştirme yurduna yerleştirmek zorunda kaldı. Y.Y., 20 Aralık 2020'de yurttan kaçtı. Bunu öğrenen anne Durukan, kızının sosyal medya hesabından arkadaşlarına ulaşarak, kızını aramaya başladı.
TEK BAŞINA KIZINI ARAMAYA GİTTİ DARBEDİLDİ
Derya Durukan, 6 Ocak günü kızının en son Y.K. (16) ve E.K. (17) isimli kız kardeşler ile görüldüğünü ve bu kişiler tarafından Şakirpaşa Mahallesi'nde bir erkeğe fuhuş yaptırılmak için götürüldüğünün öne sürülmesi üzerine, kızların Hurmalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve annelerine kızının nerede olduğunu sordu. Kız çocukları Y.Y.´nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine ayağından engelli genç kadın, kızının iki kız tarafından Şakirpaşa´da bir erkeğe fuhuş yaptırılmak için götürüldüğü bilgisi olduğunu ve bunun doğru olup olmadığını sordu. Durukan, bu soruyu sorunca kızlarla arasında tartışma çıktı. Y.K. ve E.K. ile anneleri, engelli kadını darbetti. Durukan, olay yerine gelen polis ekiplerine, şikayetçi oldu.
KIZININ İZİNİ DEDEKTİF GİBİ SÜRDÜ
Olayın ardından anne Durukan, kızını aramaya devam etti. Kızının sosyal medyadaki arkadaşlarını inceleyen anne, Leyla B. ile birlikte olduğunu öğrendi. Durukan, polisi arayarak kızının Kiremithane Mahallesi'nde bulunduğunu ihbar etti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Y.Y.'yi Leyla B. ile sokakta yürürken buldu. Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirilen Y.Y.´nin Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alındı. Y.Y.'nin verdiği ifadede, yurtta kalmak istemediğini ve annesiyle de eve gitmek istemediğini söylediği kaydedildi. Bunun üzerine ekipler Y.Y.'yi çocuk yetiştirme yurduna götürdü. 
`KIZIMLA KİM İRTİBATLIYSA HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM´
Karakol çıkışı açıklama yapan anne Derya Durukan, "Kızımı 20 gündür arıyordum. Yüreğir araştırma ekiplerine teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kızımı bulduk. Kızımı yetiştirme yurduna götürdüler. Daha önce de orada kalıyordu. Kızımın bugüne kadar kim yanındaysa, kim irtibat haline geçtiyse herkesi biliyorum. Herkesten şikayetçi olacağım. 20 gündür ben neler yaşadım anlatmam mümkün değil. Ben kızımın peşine düşüp buldum çok şükür´´ dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-01-10 10:23:44

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