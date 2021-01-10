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6 yaşındaki oğlunu tümörden kaybetti, 7 yıldır otogardaki evsizleri doyuruyor

DHA

6 yaşındaki oğlunu tümörden kaybetti, 7 yıldır otogardaki evsizleri doyuruyor


Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da oğlunu henüz 6 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği´ni kuran gazeteci Kemal Yücel (42), yaklaşık 7 yıldır dernek üyeleriyle birlikte haftanın 5 günü Adana Otogarı´na gelip burada yaşayanlara sıcak yemek dağıtıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yemek dağıtımına devam ettiklerini kaydeden Yücel, "Evsiz dostlarımız arasında otogarda bir dayanışma var. Onlara yemek yardımı yaparak bu dayanışmayı güçlendiriyoruz" dedi.Özellikle Doğu Anadolu kentlerinden göç alan, yemek kültürüyle önplana çıkan, yaz mevsiminde aşırı sıcaklarıyla ünlü olan Adana´nın simge noktalarından olan 'Büyük Otogar' gerek kente gidip gelenlerin gerekse de ev sahipliği yaptığı birçok insanın hikayesine şahit oluyor. Otogarın yolcu bekleme bölümünde 20´den fazla evsiz yaşarken otogar esnafı o evsizleri ailelerinden biri olarak görüyor.
2013 yılında 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel´i, beyin tümörü nedeniyle kaybeden ve o yıl kurduğu Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatan gazeteci Kemal Yücel, arkadaşlarıyla 7 yıldır haftanın 5 günü bu insanlara sıcak yemek dağıtıyor. Otogarda evsiz insanların duygusal ve güçlü bir dayanışması olduğunu vurgulayan Yücel, kendilerinin de onlara bir el uzatmaktan memnun olduğunu söyledi.
`HER BİRİNİN AYRI HİKAYESİ VAR´
7 yıldır Kasım ayından başlayarak Mart ayının sonuna kadar haftada 5 gün arkadaşlarıyla beraber otogardaki evsizlere yemek dağıtımı yaptıklarını kaydeden Yücel, sadece evsizlere değil otogarda çalışan ya da otobüs bekleyen yolculara da yemek ikram ettiklerini söyledi. Bu sürece gönüllü olarak başladıklarını belirten Yücel, "İlk önce kent genelinde ulaşabildiğimiz birkaç noktada yemek dağıtımı yapıyorduk. Sonra otogarda yaşayan evsizlere odaklanmak istedik. O andan beri devam ediyoruz. Burada kalan evsizlerin her birinin ayrı hikayesi var. Örneğin geçtiğimiz yıl eski bir emniyet müdürünü kaybettik. Burada yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl ise emekli bir banka müdürünü evine kavuşturduk. Mesela 80 yaşında Mehmet amcamız var. Gözleri kataraktan dolayı görmüyor. Ameliyat ettirmek istiyoruz ama bütçemiz yetmiyor. Elimizden geldiğince onların akşam yemeklerini yetiştiriyoruz. Tabi yardımsever insanlardan bu konuda destek bekliyoruz. Bu iyilik zincirine katılabilirler. Biz kısıtlamalarda da buradayız. Onların yanındayız" dedi.Otogar esnafından Kenan Aslan ise evsizlerden biri olan ve gözleri görmeyen Mehmet amcanın ailesine seslenerek destek olmaları gerektiğini söyledi.
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-01-10 11:17:06

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