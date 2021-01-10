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Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’ kentin tarihi dokusunu yansıttı ‘Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen koşu havadangörüntülendi

İHA

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’ kentin tarihi dokusunu yansıttı ‘Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen koşu havadangörüntülendi

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına ‘Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen "11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu” havandan görüntülendi. Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bu sene korona virüs gölgesinde Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü anısına gerçekleştirilen ‘11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu’na 800 kişi katıldı. Kentin tarihi dokusuna dikkat çekilen koşu, Fuzuli Caddesi’nde başlayıp Merkez Park’ta sona erdi.
Tarihi Büyük Saat Kulesi, dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü üzerinden ve Merkez Cami’nin bulunduğu caddeden koşan sporcular drone ile de görüntülendi. Koşucular kentin tarihi ve turistik yerlerinde koşarken güzel görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, ilk 20 metre koşucuların maskeyle koşması ve bu sırada bir vatandaşın yüzünü Türk Bayrağı renklerine boyayıp bayrak ile koşması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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