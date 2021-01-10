11´inci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı



Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99´uncu yıldönümü anısına düzenlenen 11'inci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak yoğun katılımla tamamlandı. Halk koşusunda Adıyaman´dan gelen bir sporcunun, `Kıymet, aşkım seni çok seviyorum´ yazılı kağıtla koşması, renkli görüntüler oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi´nin düzenlediği 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ile 4 kilometrelik halk koşusunda, bu yıl sadece Türkiye´den bine yakın sporcu ve vatandaş ter döktü. Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi´nde başlayan koşu, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzergahta devam etti. Her yıl onlarca farklı ülkeden katılımın olduğu maraton, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece ülke içinden sporcuların katılımıyla koşuldu. Sporcular, "Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz" sloganıyla yapılan koşuda, start çizgisine maske takarak geldi.

EŞİNE SELAM GÖNDERDİ

Her yaştan katılımın olduğu halk koşusuna, Adıyaman´ın Samsat ilçesinden gelen bir sporcunun, elindeki `Kıymet, aşkım seni çok seviyorum´ yazılı kağıtla koşması, renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan koşuya geç kalan bir kadın sporcu, "Geç kaldım. Kendime çok inanıyorum" diyerek maratona katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı maraton, Merkez Park´ta son buldu. Adanalılar'ın, evlerinin balkonlarından ilgiyle takip ettiği maratonda, koşuya katılanlara madalya takılırken, dereceye girenlere toplamda 107 bin TL para ödülü dağıtıldı.

11´inci Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu´nun sonucunda erkeklerde Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 47 saniye ile, kadınlarda ise Yayla Kılıç, 1 saat 13 dakika 48 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı. Erkeklerde ikinci olan Saffet Elkatmış ile kadınlarda Fatma Demir 10 bin TL ödül alırken, üçüncü olan Ersin Tekal ile Bahar Atalay ise 5 bin TL para ödülü aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuşması

Adana Valisi Süleyman Elban konuşması

Yüzünü türk bayrağını çizenler

Start verilmesi

Koşuya köpeklerinde katılması

Sevigilisine mesaj gönderen sporcu

Koşuya geç başlayan sporcu

Türk bayrağı ile koşanlar

Genel ve detaylarDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-01-10 12:03:41



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