Adana'da, 11. Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu Dereceye giren sporculara 107 bin lira para ödülü

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü anısına düzenlediği ve bu yıl “Sağlık Emekçileri İçin Kurtuluşa Koşuyoruz” temasıyla hayata geçirilen 11. Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle halk koşusunun yapılmadığı ve sporcuların da sınırlı sayıda alınabildiği yarı maratona Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 800 sporcu katıldı.

Başlangıç noktası Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi olan koşunun startını Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintımar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bürokratları, Atletizm Federasyonu İl Temsilciliği yöneticileri ile Büyükşehir bürokratları yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı açılış töreninde, sporcular yarışa maskeleriyle başlaması konusunda titizlikle ve defalarca uyarı yapıldı.

Başkan Zeydan Karalar, 11. Kurtuluş Yarı Maratonu’nun koşulduğunu belirtti ve Adana’nın gurur günlerinden birini yaşadıklarını ifade etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta, çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce, toplam 107 bin lira ödül dağıtıldı.

Yarışta, Hanefi Altun Erkekler Birincilik Ödülünü Sezgin Ataç, Hanefi Altun Kadınlar Birincilik Ödülünü ise Yayla Kılıç aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.