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Sağlık çalışanı koronavirüsü yendikten 3 gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi

DHA

Sağlık çalışanı koronavirüsü yendikten 3 gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Medine Emeli, hamileliğinin 35'inci haftasında yakalandığı koronavirüsü yendikten 3 gün sonra ikiz bebek dünyaya getirdi. Arda ve Ali adını verdikleri oğullarının genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Emeli ailesi, herkesi bu virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kentte özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan Medine Emeli (32) ile makine teknisyeni Bekir Emeli (32) çifti, kızları Azra'dan 8 yıl sonra ikiz bebek sahibi olacakları haberini aldı. Medine Emeli, hamileliğinin 29'uncu haftasında koronavirüs riski nedeniyle izne ayrıldı. Bu dönemi evinde geçirmeye çalışan Emeli,, hamileliğinin 35'inci haftasında koronavirüse yakalandığını öğrendi. Doğumu yaklaşan Emeli'nin, yüksek ateş ve ağrı şikayetleri 10 gün sürdü. Ardından doğum için negatif sonucun çıkmasını beklemeye başlayan aile belirli aralıklarla yapılan 3 testin de pozitif çıkmasıyla zorlu bir sürece girdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru yapan Medine Emeli, kan testlerinin de yüksek çıktığını ve pıhtılaşma başladığını öğrendi.
TESTİ 3 KEZ POZİTİF ÇIKTI
38'inci haftada iki testte negatif sonucu görünce aile için endişeli süreç sona erdi. Doğum ile birlikte ikizlerini kucağına alan Medine Emeli, zorlu süreci şöyle anlattı:
"Çok dikkat ediyorduk. Sadece markete gitmek için çıkıyorduk. Annem ve kayınvalidem dışında hiçbir yere gitmiyorduk. Hamileliğimin 35'inci haftasında önce annem ve babamın sonrasında eşimin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ertesi gün bende gidip test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Benim için tamamen bir yıkımdı. Hamilelerin daha riskli olduğunu biliyor ve çok korkuyordum. Evde kızıma bulaşacağı düşüncesi de beni çok korkuttu. İlk 10 gün ateşim çok yükseldi ve zorlu geçti. 11'inci gün tekrar test yaptırdım ve ikinci hayal kırıklığını yaşadım. Yine pozitifim. 36 hafta 4 günlük olmuştum. 15'inci gün tekrar test yaptırdım ve üçüncü kez yine pozitif çıktı. Negatife dönmemi beklemeye başladık. Bu süreçte Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Kan değerlerim ve kanda pıhtılaşmam çok yüksek çıktı. Yoğun bakıma alınabilir, bebeklerim ise kuvöze konabilirdi. Sonrasında 18'inci gün test yaptırdım ve negatif çıktı. İkinci negatifi de gördük ve tam 38'inci haftada kendi doktorumda doğum yaptım."
'EŞLERİNDEN DAHİ UZAK DURSUNLAR'
Doğumdan sonra her şeyin düzeldiğini dile getiren Emeli, Arda ve Ali adını verdikleri oğullarının da genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Anne sütü ile besleniyorlar. 5 günlük oldular. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ağrılarım var ama çok mutlu hissediyorum kendimi. Çünkü bebeklerimi o zorlu sürece rağmen sağlıkla, sıhhatle kucağıma aldım. Koronavirüse yakalandıktan 21 gün sonra anne oldum. Dünyanın en mutlu insanı bendim. İnsanlar bu virüse karşı çok dikkat etmeliler. Gebelerin de eşleri dahil herkesten uzak durmaları gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-01-11 08:51:13

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