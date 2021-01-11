El-Kaide kamplarında eğitim alan şüpheli Adana´da yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, terör örgütü El-Kaide´ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye´deki kamplarında bomba ve silah eğitimi aldığı öne sürülen O.K., saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı. O.K.'nin ağabeyi M.K.´nin de örgüt saflarında çatıştığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye´de terör örgütü El-Kaide´nin kamplarında yaklaşık 1,5 yıl bomba ve silahlı eğitim aldığı iddia edilen O.K.´nin, yasa dışı yollarla Türkiye´ye döndüğünü belirledi. Şüphelinin İmamoğlu ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden polis, adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, O.K. gözaltına alındı.
Ağabeyi M.K.´nin de örgütün saflarında çatışmalara girdiği belirtilen O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-01-11 09:47:52
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