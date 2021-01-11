Bayrak töreninde İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan eşlik ettiler

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Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da okul bahçelerinde düzenlenen bayrak töreninde okul yöneticileri, personel ve çevre esnaf saygı duruşunda bulunup hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da Milli Marşa eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yapılan yazılı açıklamayla her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı okul bahçelerinde bayrak töreni yapılacağı bildirildi. Salgın koşulları nedeniyle bir süredir toplu olarak okunamayan İstiklal Marşı'nın sesleri bugün tüm yurtta duyuldu. Öğrenci ve öğretmenler canlı dersler öncesinde de ekran başında İstiklal Marşı'nı söyledi. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda yönetici ve çalışanlar saat 10.00'da Türk bayrağını göndere çekip saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Marşa, okul çevresindeki esnaf ve evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-01-11 10:45:22



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