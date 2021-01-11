Eski eşini vurduğu ihbarı, polis alarma geçirdi

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ADANA, (DHA)ADANA´da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayan Ali Müjdeci'nin tabancayla eski eşi Meryem Ergin´i vurduğunu söylemesi, polisi harekete geçirdi. Müjdeci'nin evinin bulunduğu mahallede çalışma yapan ekipleri gören vatandaşlar, 3 el silah sesi duyduklarını bildirdi. Müjdeci yakalanıp gözaltına alınırken, ihbarının asılsız olduğu, şüphelinin eski eşini sık sık rahatsız ederek korkuttuğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi´nde meydana geldi. 2 yıl önce boşanan Ali Müjdeci, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak eski eşi Meryem Ergin´i tabancayla vurduğunu söyleyip adresini verdikten sonra telefonu kapattı. Polis ve sağlık ekipleri, Müjdeci´nin bildirdiği adrese geldi, ancak belirtilen evi bulamadı.

Mahallede çalışma yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar, 3 el silah sesi duyduklarını belirtti. Polis ekipleri, bir süre sonra tespit ettiği eve operasyon düzenleyip, Ali Müjdeci´yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada Meryem Ergin´in vurulmadığı anlaşıldı. Polis ekiplerinin Müjdeci´nin üstünü ararken şüphelinin gülmesi dikkat çekti.

Meryem Ergin, polise verdiği ifadede, birkaç sokak ilerideki evde yaşayan eski eşinin kendine zarar vermediğini, ancak sürekli gelerek rahatsızlık verip korkuttuğunu söyledi. Ergin, "2 yıl önce boşandık. Biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum" dedi.

Gözaltına alınan Ali Müjdeci, polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2021-01-11 11:44:25



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