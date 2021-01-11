Kozan'a yeni semt sahaları

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Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesinde semt sahası yapımına başladı.

Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta zemin ıslah çalışmalarını yaparak alan içerisinde çocuklar için bir çim saha ve birde basket sahası yaparak çalışmaları sona getirdi.

Belediye Başkanı Kazım Başkan Özgan, "Zamanla semt sahalarımızı tüm mahallelerimize yaymak için girişimlerimiz devam edecek. Gençlerimiz, çocuklarımız semt sahalarımızda oyun oynayarak, maçlar yaparak; çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Böylece halkımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve sporla iç içe vakit geçirebilecekleri alanları onlara kazandırmış olacağız" dedi.

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