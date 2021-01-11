Adana’ya gönderilen 26 ambulans törenle hizmete alındı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Adana’da 3’ü yenidoğan olmak üzere toplam 26 ambulans düzenlenen törenle hizmete alındı. Kentteki ambulans sayısı 115’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığınca Adana’ya gönderilen tam donanımlı 3’ü yenidoğan olmak üzere toplam 26 ambulans törenle hizmete alındı. Adana Valiliği bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kentteki ambulans sayısının 115’e yükseldiğini ve daha güçlü şekilde hizmet vereceklerini söyledi.

Nacar, kentte 66 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 928 personel ile de hizmet verdiklerini söyleyerek, “Toplam 115 ambulansımızın 107’si acil yardım ambulansı, 8’i özel donanımlı ambulanslardır. Özel donanımlı ambulanslarımız ise 3 yenidoğan, 2 kar paletli, 1 obez, 1 çoklu ve 1 motosiklet ambulanstan oluşmaktadır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi.

Duanın ardından ambulanslar personellere teslim edildi. Törene Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Tamar Dağlı, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.