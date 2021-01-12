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Prof. Dr. Alabaz: Koronavirüs sağlıklı çocuklarda da ani ölümlere neden olabiliyor

DHA

Prof. Dr. Alabaz: Koronavirüs sağlıklı çocuklarda da ani ölümlere neden olabiliyor


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, ilk dönemlerde hastalığı hafif geçirdiği ya da bulgu göstermeden atlattığı düşünülen çocuk vakalarda artış gözlendiğini bildirdi. Alabaz, koronavirüsün herhangi bir alt hastalığı olmayan sağlıklı çocuklarda dahi ani ölümlere yol açtığını söyledi. 
Pandeminin ilk aylarında hastalığı hafif geçirdiği ya da bulgu göstermeden atlattığı görülen çocuk vakalarda son dönemde ağır tablolarla karşılaştıklarına dikkati çeken ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, ebeveynlere hastalığı hafife almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Alabaz, bağışıklık sistemi düşük çocuklarda daha ağır seyrettiği ve bunların daha çok hastaneye yattığı imajının aksine çok sağlıklı, daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan çocukların da artık koronavirüs nedeniyle çok ağır yoğun bakım şartlarına geldiği hatta kaybedilen vakaların olduğunu gözlemlediklerinin altını çizdi. 
ERİŞKİNLERLE BERABER ÇOCUK VAKALAR DA ARTIYOR 
Enfekte olan çocuk vakaların hayatlarının ileriki yıllarında ne gibi tablolarla karşılaşacaklarının hala bilinmediği uyarısında bulunan Prof. Dr. Derya Alabaz, "Koronavirüs vakalarında artış İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra bizde de erişkinlerle beraber çocuk vakalar da artıyor. Bunlar sadece okullarla alakalı değil. Aslında halkımızda hastalıkla ilgili farkındalığının olmamasından da kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü gelen birçok çocuğun aslında okul teması yokken aile fertlerinin dışarıdan getirdiği, annelerin gezmelerden, babaların işlerden alıp getirdiğini gözlemliyoruz" diye konuştu. 
HASTANEYE GEÇ GELİP KAYBEDİLEN VAKALAR OLUYOR
Çocukların semptomlarının az olması nedeniyle geç gelebilen vakalar olduğunu belirten Prof. Dr. Alabaz, şöyle konuştu:
"Covid olduğunu düşünmedikleri bulgular yani çok ağır ateş, öksürük ya da pinomoni gibi tablosu olmayan çocukları aileler ister istemez hastaneye getirmek, yeni bir enfeksiyon ajanı almak istemiyorlar. Sonuçta bir virüs hastalığı ve sadece erişkinleri tutan bir hastalık olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Çocukları da etkiliyor ve ölümlere neden oluyor. Bize gelen vakalar yoğun bakımda çok başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz vakalar ama geç gelip kaybedilmiş vakalar da var. Bunlar sadece sağlıklı olmayan çocuklar değil sağlıklı çocuklardan da gelemeden kaybedilmiş ani kayıplar oluyor. Bu hastaların da ani ölümlerinin görüldüğünün bilinmesi gerekiyor. Çocuk vakalar bu yönden de risk altında."
ÇOCUKLARIN DA AŞILANMASI GEREKECEK 
Hafta sonu kısıtlamalarının bu duruma biraz fayda sağladığını ancak aşılama başladığında çocukların da mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alabaz, "Geçen ayı yoğun bir şekilde geçirdik. Hafta sonundaki kısıtlamalar bize biraz rahatlık sağladı. Aşılanmanın bu konuda çok büyük bir faydası olacaktır. Öncelikle erişkinler aşılanacak sonra çocuklara dönülecek. Bu konuda özellikle çocukların da dikkate alınarak aşı geldiğinde onların da aşılanması gerekecek. Önce hafif ateş, ishal ve öksürük ile gelen vakaları yakın izlemiştik. Bunlar kolay geçiriyor oluyordu. Ama son zamanlardaki vakalarımız daha önce koronavirüs geçirmiş, üzerinden bir ay zaman geçtikten sonra multisistem, tüm organları tutarak bağışıklık sisteminin yarattığı yan etkiler ile bize kalp, bağırsak sistemi ve diğer damarların tutulumu ile geliyorlar. Bunların yönetimi oldukça zor ve çok da tehlikeli" diye konuştu. 
AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Ailelerin dikkat etmeleri gereken konular ile ilgili bilgi veren ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, "Çocuklarda tekrarlayan ateşler çıkabilir, halsizlik, iştahsızlık, ishaller, baş ağrısı, çarpıntı, çabuk yorulma, öksürük ve cilt döküntüsüne kadar varabilen durumlar ortaya çıkabilir. Böyle Covid-19 geçirmiş ailelerin sağlıklı çocuklarında ortaya çıkabilen yeni tablolarda da herhangi bir tanıya gidilemezse mutlaka koronavirüsün arkası sendromlarının düşünülmelidir. Çocuklara ortak kullanılan top, kalem gibi cisimlerin tehlikelerinin ve maske kullanımının öneminin aileler tarafından anlatılması ve öncelikle ailelerin kurallara uyarak örnek teşkil etmesi gerekir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2021-01-12 09:19:43

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