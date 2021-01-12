Çalışmaya gittiği Libya’da Türk olduğu için tutuklandı Libya’da tutuklanan Adanalı baklava ustasının ailesi müjdeli haber bekliyor

Çalışmak için gittiği Libya’da Hafter güçlerince Türk olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 1 yıldır haber alınamayan baklava ustası Nurettin Çalık’ın ailesi, gelecek mutlu haberi bekliyor.

Baklava ustası Nurettin Çalık 2 sene önce Adana’dan çalışmak için Libya’ya gitti. Burada sektörü üzerine çalışan Çalık, geçen sene şubat ayında dükkanda çalıştığı sırada Türk olduğu gerekçesiyle, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlıların lideri Halife Hafter güçlerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan Nurettin Çalık’ın kardeşi Mehmet Çalık, İHA muhabirine, ağabeyine yaklaşık bir yıldır ulaşamadıklarını söyledi.

Ağabeyiyle en son geçen sene Şubat ayında görüştüğünü ve ondan sonra tutuklandığını öğrendiklerini belirten Çalık, “Durumundan haber alamıyoruz. 1 senedir sesini duyamıyoruz. Abim oraya esnaf olarak gitti. Kendisiyle hiç görüşmedik. Gelen kişilerden haber aldık ve onların bir suçu olmadığını söyledi. Gelen kişiler sadece Türk oldukları için tutuklandıklarını söyledi. Başka bir suçları yok onların. Sadece Türk oldukları için tutuklandılar. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ağabeyimi getirmelerini istiyoruz. Ne sesini duyabiliyoruz, ne de durumlarını öğrenebiliyoruz” diye konuştu.

Ağabeyinin hasta olduğunu ve eşiyle çocuklarının da onu beklediğini söyleyen Çalık, “Aldığımız duyumlara göre hasta olduklarını öğrendik. Ailesi de perişan. Onlar da Nurettin ağabeyimin gelmesini istiyorlar. Bir küçük kızı var. Bir de büyük kızı var. Onlar da ümitli, bekliyorlar. Başvurmadığım yer kalmadı. Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklar da elinden geleni yapıyor ama bir sonuç halen yok” ifadelerini kullandı.

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