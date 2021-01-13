Adana’da şiddetli rüzgar caminin minaresini yıktı

Adana’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Minarenin trafonun üzerine yıkılması sonucu mahallenin tamamında elektrikler kesildi.

Akşam saatlerinde Adana genelinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatını olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı Cırık Mahallesi’nde bulunan bir caminin 24 yıllık minaresi kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Minare mahallenin elektriği sağlayan trafonun üzerine yıkılırken, mahallede elektrikler kesildi. Minarenin yıkılmasıyla camide ve çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Cırık Mahallesi Muhtarı Emin Memiş, ”Yağmur yayıyordu, fırtına geldi. Ondan sonra bir gürültü geldi saat 18.30 ile 19.00 arasında. Bir baktım imam geldi, caminin minaresinin yıkıldığını söyledi. Minare trafonun üzerine ve taziye evinin çatısına düşmüş. Minare trafonun üzerine düştüğü için köyde şuan da elektrik yok, verilecek durumda da değil. Yetkililer, yarın gelecekler. Elektrik verip veremeyecekleri yarın belli olacak. Yetkililerden yardım istiyoruz, minaremizi geri yaparlarsa çok memnun oluruz” dedi.

Öte yandan, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisini azalttığı belirtildi.

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