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Telefon dolandırıcıları milli değerleri 'parola' olarak kullanmış

DHA

Telefon dolandırıcıları milli değerleri 'parola' olarak kullanmış


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 3 ilde, özellikle yaşlı olabileceklerini düşündükleri için eskiden daha çok kullanılan Ayşe, Fatma, Mehmet, Hüseyin gibi isimleri taşıyan vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 33 şüphelinin, milli değerleri de istismar ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurlarla buluşmasında, `vatan´, `bayrak´, `millet" gibi milli değerleri, parola ve şifre olarak kullandıkları belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Polis, savcılıktan alınan izinle yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı takiple çetenin, telefonla aradıkları vatandaşları, `Terör örgütü PKK ve FETÖ´ye yapılan operasyonda, ev aramalarında kimliğiniz çıktı. Adınız terör olaylarında kullanılabilir. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek' diyerek dolandırdığını belirledi.
`AYŞE, FATMA, MEHMET GİBİ İSİMLERİ TERCİH ETMİŞLER´
Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerin tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği ve bu rehberden vatandaşları aradıklarını tespit etti. Ayrıca çetenin, dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğü, bu nedenle de rehberde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan isimler olan 'Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin' gibi isimleri aradığı belirlendi. Polis, çetenin bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşı, yaklaşık 900 bin TL dolandırdığını tespit etti.
İKİ OPERASYON DÜZENLENDİ 33 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisin çalışması sonucu çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa´da faaliyet gösterdiği, liderliğini ise İbrahim K.'nin yaptığı, bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.´nin de vatandaşları arayarak polis ve savcı oldukları yalanıyla dolandırdığı saptandı. Çetenin, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracı kişinin aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı belirlendi. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 12 ilde 15 vatandaşın toplam 914 bin TL dolandırılmasının önüne geçtiği de öğrenildi. Polis, yaptığı takibin ardından dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22´si tutuklanırken, 10´u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Polis ekipleri tutuklamaların ardından çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirleyince, takibi sürdürdü. Takibin ardından 26 Aralık'ta şafak vakti Adana merkezli İzmir ve Şanlıurfa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ., Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. ile ismi açıklanmayan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen İbrahim K. ile birlikte 11 şüpheli tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Cuma A. ise ev hapsine çarptırıldı. Şüphelilerin, dolandırıldıktan sonra telefonla yönlendirilen mağdurlarla buluşma, para ve altın alma ve bu altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar takip sırasında kamera görüntülerine yansıdı. Böylece operasyonda tutuklanan kişi sayısı 33´e çıktı.
`VATAN, MİLLET, BAYRAK´ ŞİFRELERİNİ KULLANMIŞLAR
Öte yandan, polisin yürüttüğü soruşturma sonucu telefon dolandırıcılarının aradıkları mağdurlara buluşmadan önce kendilerini tanımak için "Yanına geldiğimde sana `bayrak´ diyeceğim. Sen de `vatan´ diye karşılık ver" diye parolalar verdiği ve bu sayede parasını alacağı mağdurları buluştukları anda teyit ettikleri ortaya çıktı. Bunun yanı sıra, dolandırıcıların, 'millet, istiklal, toprak' gibi milli değerleri de parola ve şifre olarak kullandığı ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-01-14 09:59:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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